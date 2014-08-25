《美债周二展望》公债收益率下滑，因对欧洲央行追加刺激措施的期望提振需求

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)
* 公债收益率下滑，因欧债上扬
* 德拉吉的讲话刺激对欧洲央行进一步实施宽松政策的希望
* 德国企业信心疲弱及法国政局问题，令避险买盘增加
* 美国财政部将发售930亿美元两年期、五年期和七年期公债
路透纽约8月25日 - 美国公债价格周一小涨，交投清淡，跟随欧债升势，因市场预期欧洲央行将祭出更多刺激措施，以激活欧元区日渐疲弱的经济成长。
欧洲央行总裁德拉吉上周五表示，如果欧元区通胀进一步下滑，该行准备动用所用可得工具予以回应。投资人将之解读为欧洲央行可能开始购买资产计划或其他刺激措施，这会带动对股票和债券的需求。
德拉吉的讲话令欧元区多数公债收益率都跌至纪录低点，美国公债也从欧债升势中得益。
“总的来说，市场正在消化欧洲央行进一步放宽政策机率增加的因素，”瑞信利率策略师Michael Chang表示。
指标10年期公债 升3/32，收益率报2.40%，低于上周五尾盘的2.41%。
德国智库Ifo对约7,000家企业进行的月度调查显示，8月企业景气判断指数由108.0跌至逾一年来最低的106.3。路透调查的预估值为107.0。8月企业信心连续第四个月下滑，暗示有关乌克兰危机及制裁俄罗斯措施的疑虑，正在影响德国企业信心。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)办公室发表声明称，总理瓦尔斯(Manuel Valls)周一已经向总统提交内阁辞呈。新政府将在周二成立。
上述两个消息已经在周一稍早令美国公债上涨。
“之前已有少量的避险买盘，”Stone McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。
市场下一焦点将是周二出炉的美国耐久财订单数据，之后美国财政部将开始本周930亿美元的新债标售。
“我认为明早公布的耐久财订单数据将吸引更多注意力，部分是因有一些不确定性，”Canavan称。
美国财政部周二将发售290亿美元两年期公债，周三和周四还将分别发售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。
周三财政部还将发售130亿美元两年期浮息公债。
在9月1日美国劳工节假期前，周一市场交投清淡，而英国市场今日因假期休市。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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