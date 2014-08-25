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亚洲 | 2014年 8月 26日 星期二 07:56 BJT

更正-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

(更正标题日期)

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.79 +0.25 +0.54 1529881

搜狐 60.55 -0.74 -1.21 248557

网易 89.54 +1.81 +2.06 369741

百度 216.80 +2.61 +1.22 2035352

台湾

台湾积体电路 20.68 -0.15 -0.72 1531241

联电 2.17 +0.00 +0.00 153015

日月光 6.46 +0.10 +1.57 155628

矽品精密 7.36 -0.03 -0.41 812123

和信超媒体 1.02 +0.03 +2.63 48250

友达 4.56 +0.03 +0.66 22345

中华电信 31.32 -0.03 -0.10 13534

台湾国际航电 57.69 +0.05 +0.09 522589

香港

中国移动 61.04 +0.10 +0.16 172031

中国联通 16.88 -0.07 -0.41 70561

中国电信 56.20 +0.18 +0.32 7346

中芯国际 4.56 -0.07 -1.51 4378

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 99

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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