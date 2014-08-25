更正-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月25日

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
(更正标题日期)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.79 +0.25 +0.54 1529881
搜狐 60.55 -0.74 -1.21 248557
网易 89.54 +1.81 +2.06 369741
百度 216.80 +2.61 +1.22 2035352
台湾
台湾积体电路 20.68 -0.15 -0.72 1531241
联电 2.17 +0.00 +0.00 153015
日月光 6.46 +0.10 +1.57 155628
矽品精密 7.36 -0.03 -0.41 812123
和信超媒体 1.02 +0.03 +2.63 48250
友达 4.56 +0.03 +0.66 22345
中华电信 31.32 -0.03 -0.10 13534
台湾国际航电 57.69 +0.05 +0.09 522589
香港
中国移动 61.04 +0.10 +0.16 172031
中国联通 16.88 -0.07 -0.41 70561
中国电信 56.20 +0.18 +0.32 7346
中芯国际 4.56 -0.07 -1.51 4378
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 99
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。