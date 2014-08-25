更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因欧元挫跌至近一年低位

(新增文末表格)

* 美元指数延续涨势，迫近一年峰值

* 德拉吉的讲话和经济数据拉低欧元

* 欧元兑瑞郎触及19个月低位

路透纽约8月25日 - 美元兑欧元周一升至约一年高位，因德国经济数据疲弱，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话，令投资者对欧元区将进一步放宽政策的预期增强。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近升息的臆测更加普遍，提振美元指数 在纽约尾盘上涨0.25%，盘中触及今年高位82.588。

这是美元指数自2013年9月来首见水平。

“美元强劲，但更主要是欧元下跌，欧元挫跌至11个月新低，因欧元区央行总裁德拉吉承认欧元区通胀预期下降，”Scotia Capital策略师Camilla Sutton说。

Safanad首席投资策略师John Rutledge表示，相比美国，欧元区经济前景黯淡，对全球投资者来说，这意味着美国经济的增幅更大，且利率更高。

“欧元兑美元的表现看来不是很好，尤其是在美国经济继续有节制地增长的背景下，“Rutledge说。

美股上涨，跟随欧洲股市攀升和欧元区公债收益率下跌的趋势。美股标普500指数升穿2,000点关口，为有史以来首见。

在纽约汇市交易开始前，智库Ifo的月度调查显示，德国8月企业景气判断指数由108.0跌至106.3。路透调查的预估值为107.0。Ifo是对约7,000家企业进行调查。

因俄罗斯和乌克兰冲突对欧洲最大经济体德国造成冲击，Ifo数据令对欧洲央行可能不得不提早，而不是推迟进一步放宽政策的预期增强。

Ifo数据公布后，欧元兑美元 下滑至1.3184美元，为2013年9月来最低。最新报1.3196美元，下跌约0.4%。

在德拉吉讲话后的首个交易日，欧元兑瑞郎 也跌至19个月低位。欧元最新报1.2072瑞郎，此前触及2013年1月来最低1.208瑞郎。

欧洲央行总裁德拉吉周五表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。

欧洲央行将在9月4日举行下一次政策会议。

“外汇市场对德拉吉讲话的解读是，现在采取广泛资产购买计划，或称量化宽松政策，的可能性增加，”德国商业银行汇市策略师Lutz Karpowitz说。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3191 1.3242 -0.39 -4.03 1.3745

美元/日圆 104.03 103.92 +0.11 -1.21 105.30

欧元/日圆 137.24 137.58 -0.25 -5.11 144.63

美元/瑞郎 0.9153 0.9138 +0.16 +2.52 0.8928

英镑/美元 1.6577 1.6569 +0.05 +0.13 1.6556

美元/加元 1.0982 1.0944 +0.35 +3.41 1.0620

澳元/美元 0.9292 0.9310 -0.19 +4.25 0.8913

欧元/瑞郎 1.2075 1.2103 -0.23 -1.60 1.2271

欧元/英镑 0.7954 0.7994 -0.50 -4.13 0.8297

新西兰元/美元 0.8340 0.8407 -0.80 +1.63 0.8206

美元/挪威克朗 6.1728 6.1684 +0.07 +1.76 6.0663

欧元/挪威克朗 8.1443 8.1646 -0.25 -2.33 8.3387

美元/瑞典克朗 6.9354 6.9118 +0.34 +7.75 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1495 9.1640 -0.16 +3.41 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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