更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因欧元挫跌至近一年低位

****澳新经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
(新增文末表格)
* 美元指数延续涨势，迫近一年峰值
* 德拉吉的讲话和经济数据拉低欧元
* 欧元兑瑞郎触及19个月低位
路透纽约8月25日 - 美元兑欧元周一升至约一年高位，因德国经济数据疲弱，以及欧洲央行总裁德拉吉的讲话，令投资者对欧元区将进一步放宽政策的预期增强。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)更接近升息的臆测更加普遍，提振美元指数 在纽约尾盘上涨0.25%，盘中触及今年高位82.588。
这是美元指数自2013年9月来首见水平。
“美元强劲，但更主要是欧元下跌，欧元挫跌至11个月新低，因欧元区央行总裁德拉吉承认欧元区通胀预期下降，”Scotia Capital策略师Camilla Sutton说。
Safanad首席投资策略师John Rutledge表示，相比美国，欧元区经济前景黯淡，对全球投资者来说，这意味着美国经济的增幅更大，且利率更高。
“欧元兑美元的表现看来不是很好，尤其是在美国经济继续有节制地增长的背景下，“Rutledge说。
美股上涨，跟随欧洲股市攀升和欧元区公债收益率下跌的趋势。美股标普500指数升穿2,000点关口，为有史以来首见。
在纽约汇市交易开始前，智库Ifo的月度调查显示，德国8月企业景气判断指数由108.0跌至106.3。路透调查的预估值为107.0。Ifo是对约7,000家企业进行调查。
因俄罗斯和乌克兰冲突对欧洲最大经济体德国造成冲击，Ifo数据令对欧洲央行可能不得不提早，而不是推迟进一步放宽政策的预期增强。
Ifo数据公布后，欧元兑美元 下滑至1.3184美元，为2013年9月来最低。最新报1.3196美元，下跌约0.4%。
在德拉吉讲话后的首个交易日，欧元兑瑞郎 也跌至19个月低位。欧元最新报1.2072瑞郎，此前触及2013年1月来最低1.208瑞郎。
欧洲央行总裁德拉吉周五表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。
欧洲央行将在9月4日举行下一次政策会议。
“外汇市场对德拉吉讲话的解读是，现在采取广泛资产购买计划，或称量化宽松政策，的可能性增加，”德国商业银行汇市策略师Lutz Karpowitz说。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3191 1.3242 -0.39 -4.03 1.3745
美元/日圆 104.03 103.92 +0.11 -1.21 105.30
欧元/日圆 137.24 137.58 -0.25 -5.11 144.63
美元/瑞郎 0.9153 0.9138 +0.16 +2.52 0.8928
英镑/美元 1.6577 1.6569 +0.05 +0.13 1.6556
美元/加元 1.0982 1.0944 +0.35 +3.41 1.0620
澳元/美元 0.9292 0.9310 -0.19 +4.25 0.8913
欧元/瑞郎 1.2075 1.2103 -0.23 -1.60 1.2271
欧元/英镑 0.7954 0.7994 -0.50 -4.13 0.8297
新西兰元/美元 0.8340 0.8407 -0.80 +1.63 0.8206
美元/挪威克朗 6.1728 6.1684 +0.07 +1.76 6.0663
欧元/挪威克朗 8.1443 8.1646 -0.25 -2.33 8.3387
美元/瑞典克朗 6.9354 6.9118 +0.34 +7.75 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.1495 9.1640 -0.16 +3.41 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) -- 40.1 贸易收支(亿新西兰元) -- 逆差0.18 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 逆差37.9
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。