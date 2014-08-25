《独家新闻》葡萄牙最大家族企业今年在濒临破产最后关头发债求生--消息

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
监管机构和检控方正在审查，看这场崩盘的背后是否可能存在欺诈行为。知情人士透露，调查中监管机构正在审核今年上半年发行的债券是如何打包、推销并出售给客户的。
该家族旗下的伞形公司(umbrella company)Espirito Santo International(ESI)目前处在法庭保护状态，无法获得置评。圣灵金融集团(ESFG) 也因同样原因而无法要求置评。在圣灵银行接受援助后新成立的银行Novo Banco拒绝就这些债券发表评论。该行指出，之前发布的声明中已经表示，Espirito Santo家族企业发行的这些短期债券将会得到偿还。
Espirito Santo家族的问题在5月曝光，当时有消息称，总部设在卢森堡的ESI面临严重财务困难，账目中也存在很多会计违规问题。ESI部分持有ESFG的股份，后者总部亦在卢森堡并持有圣灵银行的很大一部分股权。
葡萄牙监管机构在年初时已经得知这些问题，后来发布公开声明，要求该家族对购买旗下问题企业发行债券的银行客户给予偿还。根据圣灵银行的公开声明，截至2013年底，出售给该银行零售客户的短期债券约有17亿欧元。
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