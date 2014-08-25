《独家新闻》葡萄牙最大家族企业今年在濒临破产最后关头发债求生--消息

监管机构和检控方正在审查，看这场崩盘的背后是否可能存在欺诈行为。知情人士透露，调查中监管机构正在审核今年上半年发行的债券是如何打包、推销并出售给客户的。

该家族旗下的伞形公司(umbrella company)Espirito Santo International(ESI)目前处在法庭保护状态，无法获得置评。圣灵金融集团(ESFG) 也因同样原因而无法要求置评。在圣灵银行接受援助后新成立的银行Novo Banco拒绝就这些债券发表评论。该行指出，之前发布的声明中已经表示，Espirito Santo家族企业发行的这些短期债券将会得到偿还。

Espirito Santo家族的问题在5月曝光，当时有消息称，总部设在卢森堡的ESI面临严重财务困难，账目中也存在很多会计违规问题。ESI部分持有ESFG的股份，后者总部亦在卢森堡并持有圣灵银行的很大一部分股权。