金砖国家：8月25日股汇市收盘纵览

路透8月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收高0.2%，报1,085.29点。

中国股市：沪综指收跌，新股将密集发行加剧大盘调整压力

香港股市：恒指录得逾六年来最高收位，受金融与能源类股带动

中国汇市：人民币即期连续第三天收低，多空交织促交投偏谨慎

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 跟随全球市场上涨，受欧洲央行实施刺激举措的前景以及市场在大选结果出炉前调整仓位推动。MSCI明晟拉美股指 上升，为八个交易日来第七天上涨。

拉美汇市：拉美货币兑美元多数持稳或下跌

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南非股市：收高，科技集团Pinnacle Holdings大涨逾40%，领涨大盘。指标Top-40绩优股指数 升0.49%，至46,209点；综合指数 攀升0.47%，至51,437点。

南非汇市：兰特兑美元小跌，市场关注明日南非GDP数据

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印度股市：NSE指数收低，因蓝筹股涨势被资源类股跌势抵消。NSE指数 收高0.09%，或6.90点，报7,906.30点，盘中触及7,968.25点的纪录高位。指标BSE指数 升0.07%，或17.47点，报26,437.02点，为连续第三日上涨，盘中触及纪录高位26,630.74点。

印度汇市：印度卢比下滑，从上周触及的三周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的讲话比欧洲央行总裁强硬后，美元上涨。印度卢比兑美元 收报60.5650/5750，上日收报60.4650/4750。

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俄罗斯股市：指标股指 升0.58%，报1,267.420点；MSCI明晟俄罗斯指数 上涨0.45%，报687.47点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上扬0.04%，报36.0950卢布；卢布兑欧元 涨0.36%，至47.6300卢布。(完)