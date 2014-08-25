全球金市：俄罗斯7月连续第四个月增持黄金，土耳其则减持--IMF

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约8月25日 - 国际货币基金组织(IMF)周一发布的数据显示，俄罗斯7月增持黄金10.6吨，为连续第四个月增加；土耳其减持黄金4.3吨。
IMF数据显示，截至7月底，俄罗斯总共持有黄金1,105吨。俄罗斯是第五大黄金持有国，排在美国、德国、意大利和法国之后。
数据显示，土耳其将黄金持有量降至508.67吨。该国将商业银行的黄金储存一并计入央行黄金储备。
白俄罗斯也在减持黄金，6月和7月共减持5.45吨，总持有量降至38.9吨。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。