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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 08:42 BJT

《焦点》投资者乐见汉堡王与Tim Hortons并购，既可节税又具战略优势

**可能需要支付高溢价**

多伦多的投资者和分析师表示，他们预计汉堡王不得不支付高价，才能说服Tim Hortons的股东同意出售。

Raymond James的分析师Kenric Tyghe称，汉堡王料将支付每股85-95加元，相当于比Tim Hortons上周五多伦多证交所收盘价68.78加元溢价24-38%。Tim Hortons周一报收于82.03加元。

“作为Tim Hortons的股东，我们希望收购报价至少相当于每股85加元，即Tim Hortons每股股票约合2.75股汉堡王股票，”Baskin Financial Services总裁David Baskin称。该公司持有大约18万股Tim Hortons股票。

并非所有人都认同这项潜在并购交易值得华尔街做出热情反应。

驻纽约的会计和税务专家Robert Willens表示，将合并后实体的注册地址选在加拿大并不能在缴税方面提供多大帮助。不过，他认为这可能让该交易更易获得加拿大的监管批准，外资收购Tim Hortons可能遭到加拿大的反对。(完) (编译 戴素萍/许娜/王兴亚；审校 龚芳/杜明霞)
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