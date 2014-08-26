《焦点》投资者乐见汉堡王与Tim Hortons并购，既可节税又具战略优势

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
**可能需要支付高溢价**
多伦多的投资者和分析师表示，他们预计汉堡王不得不支付高价，才能说服Tim Hortons的股东同意出售。
Raymond James的分析师Kenric Tyghe称，汉堡王料将支付每股85-95加元，相当于比Tim Hortons上周五多伦多证交所收盘价68.78加元溢价24-38%。Tim Hortons周一报收于82.03加元。
“作为Tim Hortons的股东，我们希望收购报价至少相当于每股85加元，即Tim Hortons每股股票约合2.75股汉堡王股票，”Baskin Financial Services总裁David Baskin称。该公司持有大约18万股Tim Hortons股票。
并非所有人都认同这项潜在并购交易值得华尔街做出热情反应。
驻纽约的会计和税务专家Robert Willens表示，将合并后实体的注册地址选在加拿大并不能在缴税方面提供多大帮助。不过，他认为这可能让该交易更易获得加拿大的监管批准，外资收购Tim Hortons可能遭到加拿大的反对。(完) (编译 戴素萍/许娜/王兴亚；审校 龚芳/杜明霞)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N