版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 26日 星期二 07:56 BJT

《全球汇市》欧元受欧洲央行或出台更多宽松政策所打压，英镑脱离低位

“这应该也可能促使欧洲央行进一步放松政策，从而压制欧元。”

欧元走软帮助推升美元指数 。该指数仍接近2013年9月高位82.671，若能突破将站上去年7月以来高点。

美元兑日圆 守在104.00略上方，隔夜曾触及七个月高位104.49。

英镑兑美元 弹离五个月低点1.6501美元，最新报1.6568，成为兑美元表现最好的主要货币之一。不过由于英国周一因假期休市，交投清淡。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐