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债券 | 2014年 8月 26日 星期二 07:59 BJT

欧洲人事：德国将支持西班牙经济部长出任欧元集团新主席--梅克尔

路透圣地亚哥德孔波斯特拉8月25日 - 德国总理梅克尔周一表示，德国将支持西班牙经济部长德金多斯接替荷兰财长迪塞尔布洛姆，出任下一届欧元集团主席。

本周六欧盟领导人将举行会晤，讨论议题料将包括欧盟执委会多个高层职位的人选问题。迪塞尔布洛姆的欧元集团主席任期将于2015年中届满，但候选人或将在本周末确定。

梅克尔结束对西班牙为期两天的访问，在与西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)召开的联合记者会上，表达了对德金多斯的支持。

“德金多斯在困难时期作为经济部长的表现非常出色，”梅克尔表示，并称欧元集团现任主席任期届满时，德国将支持德金多斯作为候选人。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
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