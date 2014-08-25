《中国报摘》--中国证券报8月26日

****日韩经济指标预测--4月28日-5月5日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
* 头版头条:
--中国国务院办公厅近日印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》，部署充分发挥市场机制在环境保护和污染物减排中的作用，促进主要污染物排放总量持续有效减少，提出到2015年底前试点地区全面完成现有排污单位排污权核定，到2017年底基本建立排污权有偿使用和交易制度，为全面推行排污权有偿使用和交易制度奠定基础。
* 其他:
--国资委有望近期发布国有企业改革的三类框架型指导意见，即混合所有制改革指导意见、组建国有资产投资公司指导意见、董事会三项职权改革指导意见。指导意见将给出具体范围、原则和操作方式，首批6家试点中央企业将根据指导意见制定企业的改革落实方案。
--专家表示，目前资本市场相关税收的调整空间不大，上市公司股息红利个人所得税已实行差别化税率，但企业的长期证券投资收益所得税可能有调整空间。税收优惠如果与保险业新“国十条”、养老金投资运营改革等配套，有助于推动保险资金和养老金入市。
--保险法，证券法等5部法律的修正案草案周一提请十二届全国人大常委会第十次会议审议。预算法修正案草案四审稿亦同日公布。在此前三审稿架起五道防控地方债务风险“防火墙”基础上，四审稿从完善机制建设的层面以更大的力度严控风险扩张。
--7月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加5.8％，汽柴煤库存环比下降1.68％。其中，汽油库存环比下降1.15％，柴油库存下降1.05％，煤油库存下降6.83％。
--华侨城 周二披露中期业绩，报告期内，公司实现营业收入135.97亿元人民币，同比增长28.05％；实现利润总额31.15亿元，同比增加11.29％。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永；审校 黄凯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 3月 +3.7% +6.6% (较前月) +2.0% -3.4% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -0.3% -3.8% (较前月) -0.8% +2.5
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
路透纽约4月27日 - 欧元兑美元周四小跌，此前欧洲央行总裁德拉吉称，决策者没有讨论撤走宽松货币政策，美元兑瑞典克朗跳升，此前瑞典央行延长公债购买计划。