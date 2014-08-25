《中国报摘》--中国证券报8月26日

* 头版头条:

--中国国务院办公厅近日印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》，部署充分发挥市场机制在环境保护和污染物减排中的作用，促进主要污染物排放总量持续有效减少，提出到2015年底前试点地区全面完成现有排污单位排污权核定，到2017年底基本建立排污权有偿使用和交易制度，为全面推行排污权有偿使用和交易制度奠定基础。

* 其他:

--国资委有望近期发布国有企业改革的三类框架型指导意见，即混合所有制改革指导意见、组建国有资产投资公司指导意见、董事会三项职权改革指导意见。指导意见将给出具体范围、原则和操作方式，首批6家试点中央企业将根据指导意见制定企业的改革落实方案。

--专家表示，目前资本市场相关税收的调整空间不大，上市公司股息红利个人所得税已实行差别化税率，但企业的长期证券投资收益所得税可能有调整空间。税收优惠如果与保险业新“国十条”、养老金投资运营改革等配套，有助于推动保险资金和养老金入市。

--保险法，证券法等5部法律的修正案草案周一提请十二届全国人大常委会第十次会议审议。预算法修正案草案四审稿亦同日公布。在此前三审稿架起五道防控地方债务风险“防火墙”基础上，四审稿从完善机制建设的层面以更大的力度严控风险扩张。

--7月末中国原油库存（不含储备库存）环比增加5.8％，汽柴煤库存环比下降1.68％。其中，汽油库存环比下降1.15％，柴油库存下降1.05％，煤油库存下降6.83％。