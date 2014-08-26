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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 09:08 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.25%，上日加权利率3.3579%

路透上海8月26日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.25%，上日该期限加权平均利率为3.3579%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.2500% 3.3600% 3.3579%

周一银行间市场质押式回购总成交金额7,654.26亿元，略高于上周五的7,612.98亿元；其中，隔夜品种成交5,928.66亿元，上周五为5,351.76亿元。(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
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