《独家新闻》雪佛龙寻求为加拿大页岩项目引进15亿美元股权投资--消息

路透纽约8月25日 - 熟悉内情消息人士说，雪佛龙(Chevron) 为帮助开发其位于加拿大的Duvernay页岩层资产，寻求最多达15亿美元的股权投资，并与包括私募股权公司在内的潜在投资者进行接触。

雪佛龙旗下企业Chevron Canada Limited在Duvernay页岩层的特许探勘面积净达约33万英亩(1,335平方公里)。这个区域位于艾伯塔省埃德蒙顿西北约124英哩(200公里)。

消息人士说，雪佛龙已在夏季期间向潜在投资者递出一份出售备忘录。消息人士因讨论不公开而不愿具名。

消息人士说，由于油气开发需要许多年才能为投资者带来回报，雪佛龙正寻求一位能长期投资的股权投资者。

雪佛龙代表对此拒绝置评。

雪佛龙去年10月时宣布完成Duvernay页岩层Kaybob区域的初步探勘。当时该公司表示，下一步就是转为两座钻井塔开采计划来优化油井以及完成设计。

若是引进股权投资者，将有助于雪佛龙分散该项目下一个阶段的开发风险。雪佛龙于2011年开始在Duvernay展开探勘计划，到今年8月时已钻探了15座油井，完成13处多段式水力裂解，并有10座油井连接至现有第三方的加工设施。水力裂解法比传统抽取法更加昂贵。

熟知内情消息人士说，有一些私募股权投资人已在研究Duvernay项目的投资机会，但最终可能基于投资期较长的考量而不会与雪佛龙合伙。

最近，雪佛龙在Duvernay页岩层的权益面积大增20%。雪佛龙在8月时收购Alta Energy Luxembourg在此地拥有的约68,000英亩权益。美国私人直接投资公司黑石集团 是Alta Energy的投资者之一。

其他在Duvernay页岩层拥有特许权的包括Penn West Petroleum Ltd 、皇家荷兰/壳牌石油集团 <RDSa.L以及Athabasca Oil Corp 。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)