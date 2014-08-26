港报财经评论：股资金流外热内冷--信报8月26日

股资金流外热内冷/ 习广思

欧美资金透过ETF追逐中资股，除了香港两大A股ETF外，大部分中资股票ETF都是境外上市的中资股。外资对中资股的热情未变，海外不看好的投资者亦开始转軚变看好的投资者，但这些逐利热钱到底有几长线，始终令人抱有疑问，短期内“沪港通”和国企改革仍是利好资金流入的题材，但10月过后，形势是否仍然如此乐观？资金流因素继续利好港股，上周欧美上市的中资股ETF继续吸资，较受关注的iShares富时中国25（FXI）由8月初录得4亿美元净流入，上周MSCI香港指数见新高，在欧美上市的香港股票相关ETF亦录得资金流入；同时，据Wind资讯统计，上周香港上市的A股ETF继续录得资金流入，尤其是买实货的南方A50 继续吸资。

正如上周提及，这轮港股反弹由A股主导，欧美资金成推动力，惟中国内地A股的最大力量──散户，他们对股市冷感，整体持仓正在下跌。近期A股出现整固，上升动力减弱。据Wind资讯统计，上周中国内地85只ETF出现37亿份净赎回，相等于约50亿人民币资金流出，是中国内地ETF第三周见资金流出，总共流出80亿人民币。相对于新账户开户情况，中国内地ETF主要买家不是基民，而是机构大户为主，投资者有机会趁机减持A股，尤其本周四有新股推出。环球资金流持续利好大市，但中国内地经济隐忧已经出现。7月新增贷款疲弱、经济数据转弱，尽管经济差带来中国放水憧憬，但也是改革的绊脚石，中国需要花更多时间来稳定经济，才有空间和时间来推动改革。摩根大通编制的中国研究信心指数8月跌至48.3，是自去年6月以来低位。

瑞银财富策略师浦永灏认为，MSCI中国指数在最乐观情况下，最多只能够再升5%至10%，更大机会是横行上落格局。浦永灏认同“沪港通”、国企改革、打贪反腐等因素，以及全球地缘政治风险上升，令资金流出欧股和俄股，转投中国股票；但是，中国宏观经济前景并不乐观，大幅增长机会不大。中国内地隐忧在资金需求虽然环球资金流短期利好，但留意欧洲股市开始有跌稳迹象，欧洲央行行长德拉吉讲话后，投资者对欧洲在年底推量宽的预期升温，热钱流窜唯一目的是逐利，此刻急速流入亚洲，第四季有可能重回欧美市场。

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美汇蓄势破82.67阻力/ 苏子

昨天亚洲市美元裂口高开，美汇指数最高曾见82.62水平，此高位十分接近去年9月1日所造的82.67高位阻力。不过，高开后的美元一直未见有更多跟进买盘涌入，故美汇指数在随后的亚洲市及欧洲市只能在高位水平窄幅争持。由于昨天美元的走势与目前市场的看好情绪非常配合，因此宜注意昨晚美国入市后，有否更多买盘把美元推高，使美汇指数无望补回上述的裂口之余，更大有机会以单边市形式顺利突破上述的82.67高位阻力，及朝着去年7月的84.75高位跌至上半年的78.91低位的76.4%反弹目标迈进。

欧罗兑美元最低曾见1.3181美元水平，而汇价在裂口低开后，暂时全日只有27点子的波幅，继续保持着令不少即市投资者感到十分无奈的低波幅局面。理论上，欧罗兑美元在失守1.32美元关口后不难顺势下试去年9月9日的1.3163美元低位，即使破位后跌不下去，亦应该可以掉头回升，逐步向上补回上周五的1.3238收市裂口。可见，汇价目前却继续保持着这种“唔上唔落”的低波幅走势，若昨晚欧罗兑美元仍保持1.3200美元关口附近争持，稍后或继续以温水煮蛙的恶劣走势模式缓慢地下跌，短期内未必有能足够动力大幅反弹及完全补回上周五的收市裂口。若真的出现此情况，则届时美汇指数势必继续走高并上试上述的76.4%反弹目标阻力。

不过，若然昨晚欧罗兑美元未见进一步往下寻底，反而更逐步回升至上日收市价以上，即可以成功补回昨天亚洲市的裂口，那便要提防，昨天亚洲市美元的升浪极有可能已是短期里的最后一升，本周余下时间将会向下作出超买调整，料美汇指数将有较高机会返回20天保历加通道顶部支持以下波动及收市，从而结束自上周初开始的单边升市。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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