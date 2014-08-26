港报财经评论：定单续增，南车前进--经济日报8月26日

定单续增，南车前进/ 林瑞芬

港股仍在反覆争持，本周四结算，望大致平静。恒指昨收报25,166，升0.22%；国指收报11,115，升0.52%，大市成交额只634亿港元。技术上，恒指保历加通道中轴近24,772，结算前大抵可稳守其上，而向上抽升，25,000以后要到26,400才遇较大的反弹中期阻力。业绩报表乃短线股价上落的主因，如国药 、财险 、中石化 及金风科技 等胜预期佳绩令股价抽升，但华润燃气 业绩乏善足陈，低于市场预期，股价回挫9.3%。往绩已过，强调分析最紧要向前望。其中，中国南车 又有往绩又有前景，建议逢低收集。集团截至今年6月底止中期业绩，纯利录得20.62亿人民币，按年升41.09%；每股盈利0.15人民币，维持不派中期息。

去年铁总分别在8月和12月进行了两轮动车组招标，公开招标动车组合计417列，金额总计约690亿人民币。引述业内人士指今年首轮动车组招标启动，预计共涉及292架车辆，总投资额高达520亿人民币，结果有望于9月中公布。总计年初南车在手定单1,110亿人民币，上半年新签订单762.5亿人民币；7月底又签订了118亿人民币定单，合计超过880亿人民币；上周铁路总公司再次启动动车组招标57列250KM和175列350KM约406亿人民币，招商证券预计年内可能还有第二次招标，按照惯例，南北车金额占比差不多，加上一些其他定单，今年总体接单量有望超过去年1,350亿人民币的高点，为后续增长提供保障。回看上半年，集团的动车组收入141.5亿人民币，同比增长178.8%；城轨地铁收入61.8亿人民币，同比增长102.6%；机车收入90.2亿人民币，同比增长40.4%，增速主要在第二季开始集中浮现。如无意外，第三季可持续增长。上半年集团的综合毛利率提升1.91%至18.82%，主要是毛利较高的动车组和机车较快增长，加上原材料价格又处于低位，下半年交付中动车组和机车仍会较高，毛利率预计能够稳中略升。

相信随着动车组的招标及落实定单，为短期催化。中期催化而言，则是高铁外交的国策推动。上周，国务院总理李克强又到中国铁路总公司考察并主持召开座谈会，他强调“高铁等中国装备具有性价比高等竞争优势，推动中国装备走向国际市场是扩大开放的重要之举，对提升我国对外合作水准、优化外贸结构意义重大。”

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高息又有增长，宁沪胜过皖通/ 余少文

国企指数“六连阴”后出现“两连阳”，或要等期指结算后即下周才见真章，至于江苏宁沪 和安徽皖通 的业绩欠佳，幸好仍有5厘以上预测股息。中国内地股市昨日偏弱，国企指数则先跌后升，全日升57点或0.5%，收报11,115点，成交额117亿港元，只有75%主板H股可以随大市上升；而红筹指数跌27点或0.6%，收报4,866点，成交额52亿港元，早前领涨的电讯股、保险股等昨日领跌。国指“六连阴”后“两连阳”，调整是否已结束有待观望，但资金市下，调整幅度不会太大，投资者要弹性面对大市，一旦确实调整完成，不排除很快升至12,000点。当然，大市若然重拾升势，大户多放弃一些高息的防守性强股份，如公路股，这些高息股出现调整对散户反而是好事，因为可以低位入市，届时的预测息率可以更高，吸引力更大。

深圳高速 、宁沪和皖通先后派发中期成绩表，尽管深高速期内录得特殊收益，撇除相关收益后，盈利仍有双位数增长，难怪股价过去半年反覆上升。相反，宁沪和皖通的上半年盈利都倒退，前者跌6%至13亿人民币，后者跌10%至5.8亿人民币，都不派中期息。而彭博综合证券商预测，深高速、宁沪和皖通今年预测息率分别为4.6%、5.5%和和6%，即使展望明年，预测息率分别为4.6%、5.9%和6%，以吸引力而言宁沪和皖通较佳，尤其宁沪息率上升。

除了经济放缓因素外，宁沪和晥通都不约而同面对其他高速公路分流问题，如宁沪旗下沪宁高速日均车流量增长不足4%，但收入较高的货车增幅只有0.4%，部分路段的货车流量更下跌，路费收入自然受影响；至于曾被投资者预期会是宁沪的盈利催化剂的房地产业务，尽管收入升2.9倍至1.6亿人民币，但上半年毛利率下跌10.3%至14.8%。即使管理层认为房地产下半年毛利率可以回升，但沪宁高速的改善及扩建工程要年底才完成，宁沪的路费收益或要到明年才可以改善过来。而皖通也要面对非核心业务典当公司业务转差，除了计提贷款损失准备金3,389万人民币外，业务半年也亏损1,348万人民币，尽管不足2,000万人民币对皖通盈利影响有限，但反映“不务正业”的代价。

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