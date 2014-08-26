更新版 1-中国公开市场：地量正回购助单日净投放，新股申购扎堆央行稳预期

* 周二正回购地量操作100亿元，单日净投放

* 态度偏温和，呵护资金象征意义大

* 本周资金迎月末+新股扎堆申购考验

* 市场期待周四暂停正回购 (新增更多评论和细节)

路透北京8月26日 - 考虑本周资金面将承受月末及新股集中申购的双重考验，中国央行公开市场周二偏温和操作，仅地量进行100亿元人民币正回购，助单日实现净投放250亿元。虽然流动性供给规模难与即将到来的IPO申购冻结资金抗衡，但其释放的呵护资金面象征意义更强。

业内人士预期，扎堆月底前后进行的第三轮新股申购，冻结资金量很可能超越前两轮水平，期待本周四暂停正回购。而面对短期流动性波动，场内机构未雨绸缪，虽然对月末资金仍有担心，但预期不会过于承压。

“央行今天操作的态度明显是很友好的，”泰康资产固定收益分析师张明称。

他指出，从当前已公开的情况看，面对这波新股集中申购的扰动，央行采取正回购缩量+国库现金招标，这也符合在月中新闻稿中提到的，“打新”导致流动性需求增加时，通过公开市场增加流动性供给，并配以国库定存操作。

华南一银行交易员认为，正回购操作量不大，而且整体看公开市场单日还是净投放的，虽然这个量不敌周四和周五集中新股可能冻结资金的量，但公开市场的操作更多在于影响预期。

央行公告显示，公开市场今日进行100亿元的正回购操作，期限14天，中标利率维稳在3.7%不变。据路透计算，本周公开市场有650亿元到期资金投放，全部为正回购到期；其中今日到期资金量350亿元。

7月主要金融数据公布后，中国央行刊登新闻稿称，7月中下旬共有近10只新股集中申购，与企业集中缴税等因素叠加，导致加权平均利率上行。央行结合市场环境变化，通过公开市场到期增加流动性供给的同时，适时调减了正回购操作力度，并先后开展共1,000亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作，有效应对多种因素引起的短期流动性波动。

中国财政部上周五公告称，将于周四(28日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限三个月，计划存款量600亿元人民币。

**市场期待周四暂停正回购**

中国证监会上周下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获批文的11家企业迅速启动新股发行程序，其中有八家企业将其网上申购日定于本周四（28日），两家公司在周五（29日），一家公司在9月1日。（欲浏览《中国已公布新股发行上市日程表》，请点选 ）

中金固定收益团队报告预计，第三批冻结资金将略超过10,000亿元，大概率在8,500-13,000亿元的区间，冻结资金峰值在29日当天。

回顾第二轮新股密集发行时，中国央行就曾在7月21日-7月25日当周暂停正回购，并扶以国库现金投放。那么面对本轮申购，市场人士期待中国央行周四再次暂停操作。

张明就预期，这次冻结量可能不小，所以周四正回购操作暂停有可能。不过他也提到，从近日市况看，相比7月面临新股申购冲击时，感觉当前资金面相对更宽松。

不过上述银行的交易员认为，周四当天暂停正回购对资金面的实质扶助力度很有限。其虽然对月末资金情况有所担心，但已提前做了一些准备，场内部分机构亦有未雨绸缪，所以预期届时流动性压力不会过大。

路透此前统计数据显示，7月23日起的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元，超过了6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模峰值。

上周央行公开市场操作仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 100

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 650

逆回购到期 --

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