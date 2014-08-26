主要国家经济指标预测--8月27日****

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -0.3% +0.3% 0600 瑞银集团(USB)瑞士消费指标 7月 -- 2.06 0600 德国GfK消费者信心指数 9月 9.0 9.0 0600 德国进口物价(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -1.4% -1.2% 0645 法国企业景气指数 8月 96 97 0645 法国工业投资 第二季 -- +3% 0800 意大利消费者信心指数 8月 104.0 104.6 1100 美国抵押贷款市场指数 8月20日当周 -- 342.4 再融资指数 -- 1,358.0 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余63.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,598 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超877 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月26日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 +8.6% -- 1230 美国耐久财订单 7月 +22.6% +7.5% 扣除运输的耐久财订单 -0.8% +0.5% 扣除国防的耐久财订单 +24.9% +1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -0.5% +0.5% 1300 美国房价(较前月) 6月 +0.4% -- (截至6月的前12个月) +5.1% -- 美国房价指数 212.7 -- 1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月 -0.2% 持平 未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% +1.0% 房价指数(较上年同期) +8.1% +8.4% 1400 美国消费者信心指数 8月 92.4 89.0 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 正12 -- 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 8月 正21 -- 2100 韩国消费者信心指数 8月 107 -- 2245 新西兰食品价格指数 7月 -0.7% -- (完)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11