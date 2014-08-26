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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 07:09 BJT

****主要国家经济指标预测--8月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        预估值      前值
    8月27日(三)
    0130  澳洲建筑完工                                   第二季         -0.3%      +0.3%
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                        7月            --        2.06
    0600  德国GfK消费者信心指数                            9月           9.0         9.0    
    0600  德国进口物价(较前月)                             7月          -0.1%      +0.2%
                      (较上年同期)                                      -1.4%      -1.2%
    0645  法国企业景气指数                                 8月            96          97
    0645  法国工业投资                                   第二季           --         +3%
    0800  意大利消费者信心指数                             8月          104.0      104.6
    1100  美国抵押贷款市场指数                       8月20日当周          --       342.4
               再融资指数                                                 --     1,358.0
    2300 韩国经常帐(亿美元)                                7月            --    盈余63.2
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                         前周            --   买超6,598
         外资投资日本股票(亿日圆)                                         --     买超877
     
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段          现值     预估值
    8月26日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                       7月修正值          +8.6%      --
    1230  美国耐久财订单                                   7月           +22.6%    +7.5%
              扣除运输的耐久财订单                                        -0.8%    +0.5%
              扣除国防的耐久财订单                                       +24.9%    +1.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  -0.5%    +0.5% 
    1300  美国房价(较前月)                                 6月            +0.4%       -- 
                  (截至6月的前12个月)                                     +5.1%       --
          美国房价指数                                                    212.7       --
    1300  美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 6月          -0.2%      持平
                                  未经季节调整房价指数(较前月)            +1.0%     +1.0%
                                  房价指数(较上年同期)                    +8.1%     +8.4%
    1400  美国消费者信心指数                               8月            92.4      89.0
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数             8月            正12       --
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数             8月            正21       --
    2100  韩国消费者信心指数                               8月            107        --
    2245  新西兰食品价格指数                               7月           -0.7%       -- (完)
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