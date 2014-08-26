路透专访：欧洲需力行能源战略，以斩断对俄罗斯的依赖--IEA总干事

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
路透挪威斯塔万格8月25日 - 国际能源署(IEA)总干事范德胡芬周一表示，欧洲若想使天然气供应更为安全无虞， 减少对俄罗斯的依赖性，就需强力执行能源战略并需付出更多以取得天然气。
欧盟28国在电力和供气理应是单一市场，但实际上政策仍拼拼凑凑，基础建设发展不足，且各国政府遵循的政策方针并不一致。
范德胡芬指出，欧洲必须更善加运用液化天然气转运站等现有基础建设，纵使那使成本升高。
“重要的是，欧洲需实行其固有的能源战略，”她在接受路透专访时表示。“欧洲各国在能源方面不是独立的，因为彼此高度依存，且一国的决定往往对其他国家都有影响。”
欧洲约30%天然气需求靠俄罗斯供应，部分中欧国家几乎完全靠输送管进口，因此若供应遭到切断使其难以招架，如2009年乌克兰和俄罗斯间争议就曾令欧洲供气锐减。
今年西方与俄罗斯关系紧张，使供应疑虑再起。西方谴责俄罗斯提供乌克兰分离主义者武装，对俄金融和能源业采取制裁；俄罗斯则停止许多食品的进口，并可能限制汽车进口。不过目前为止尚未影响到输气。
“对俄罗斯供气的依赖性，不是一夜间就能改变得了。”她说。“必须投资基础建设，并强化和其他供应者的关系。必须提高液化天然气目前仅运用了25%的设备利用率。当然这些都要付出代价的。”
范德胡芬表示，欧洲还需提升本身的产量；欧陆目前第二大供气国挪威，以及页岩气探勘，可能扮演关键角色。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N