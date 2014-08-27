《中国债券市场每日交易备忘》--8月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国江苏银行10亿元人民币三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 平安银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 平安银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7499% 平安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 光大银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6000% 兴业银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 兴业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7499% 大唐发电 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和浦发银行主承 西安旅游集团1亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，恒丰银行主承 成都博瑞投资控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 河北华德钢板2亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 东兴证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等承销 新疆广汇实业投资(集团)15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 华立集团股份8亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承 国家核电技术有限公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 山东京博控股股份5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 山东胜通集团股份公司8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券和中信银行主承 山东省鲁信投资控股集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 兴发集团 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承 郴州市百福投资18亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，财富证券主承 天门市城建投10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，银河证券和天风证券主承 湖州市中兴建设开发公司11亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行30亿元10年期固息债140222，票面利率5.02% 招商银行 113亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428005，票面利率6.40% 浙江省54.8亿元五年期自发自还地方债1452001，票面利率3.96% 浙江省41.1亿元七年期自发自还地方债1452002，票面利率4.17% 浙江省41.1亿元10年期自发自还地方债1452003，票面利率4.23% 盐城市城南新区开发建设16亿元七年期固息债1480434，票面利率6.70% 超威电源6亿元六年期投资人选择权（3+3)固息债1480449，票面利率7.98% 石景山区国有资产公司10亿元七年期固息债1480459，票面利率6.08% 陕西省西咸新区沣西12亿元七年期固息债1480463，票面利率6.85% 锦州市城市建设10亿元七年期城投债1480464，票面利率6.44% 马钢股份 50亿元一年期短融041473005，票面利率5.56% 兰州兰石集团4亿元一年期短融041458060，票面利率7.88% 喜临门 2亿元一年期短融041458061，票面利率6.80% 中信建投证券19亿元三个月期短融071407006，票面利率4.7% 石家庄国控投资集团20亿元五年期中票101456058，票面利率6% 海亮集团10亿元三年期中票101462026，票面利率7.85% 河南投资集团7亿元五年期中票101455023，票面利率5.93% ============================================================================ 三、缴款： 长安银行10亿元三年期固息债1420019，票面利率5.54% 阿克苏地区绿色实业17亿元七年期固息债1480477，票面利率6.74% 金湖县国有资产经营7亿元七年期固息债1480446，票面利率7.75% 重庆巴南经济园区5亿元七年期固息债1480454，票面利率7.00% 财政部150亿元182天期贴现国债149904，参考收益率3.9113% 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月期超短融 东方园林 5亿元一年期短融 齐鲁证券12亿元三个月期短融 福建中旅集团2亿元一年期短融 九州通 6亿元一年期短融 宁波开发投资集团1亿元一年期短融 唐山曹妃甸实业港务3亿元一年期短融 国家开发投资公司40亿元五年期中票 云南省能源投资集团10亿元五年期中票 红狮控股集团5亿元三年期中票 江苏新海连发展集团4.5亿元五年期中票 北京市顺义区国资经营管理中心9亿元五年期中票 北京市顺义区国资经营管理中心5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国电电力 33亿元六个月期超短融011419002到期兑付，票面利率5.00% 大唐发电 30亿元六个月期超短融011423001到期兑付，票面利率5.00% 中国南方航空集团10亿元六个月期超短融011427001到期兑付，票面利率5.00% 中国南车 20亿元六个月期超短融011446002到期兑付，票面利率5.00% 中国节能环保集团15亿元六个月期超短融011448001到期兑付，票面利率5.00% 中油金鸿天然气输送有限公司2亿元一年期短融041362031到期兑付，票面利率8.20% 农业银行 10亿元三个月期同业存单111403006到期兑付，票面利率4.4999% 江苏银行10亿元三个月期同业存单111414002到期兑付，票面利率4.6919% 上海银行10亿元三个月期同业存单111416002到期兑付，票面利率4.6432% 07甬城投债 078043付息 07芜湖建投债 078044付息 08嘉城投债 088027付息 09附息国债20 090020付息 10央票74续 1001074N付息 13川投MTN001 101353006付息 10汇金01 102701付息 10锡产业债 1080099付息 10金阳债 1080100付息 10邵阳城投债 1080101付息 12国开37 120237付息 12云水投债 1280251付息 12珠海水务债 1280252付息 12新海连债 1280253付息 12武钢MTN3 1282302付息 12豫交投MTN2 1282303付息 12马钢集MTN1 1282304付息 13铁道04 1380254付息 13钦州滨海债 1380257付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强表示，有信心推动经济保持中高速增长，向中高端水平迈进。随着改革不断深化，中 国经济具有巨大韧性、潜力和发展空间的优势将更加显现。 --中国保险监督管理委员会公布，1-7月原保险保费收入12,831.48亿元人民币，同比增长19.81%。 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 康熙泽/边竞)