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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 11:07 BJT

中国反垄断：对微软等软件公司及烟草公司发起九宗反垄断调查--国家工商总局

路透北京8月26日 - 中国国家工商行政管理总局党组书记局长张茅周二称，对包括微软 的软件公司、烟草公司等进行九起反垄断调查。

他在国新办新闻发布会上并表示，微软windows和office软件的销售不是完全透明的。

中国央视新闻8月初在其微博发布消息称，工商总局正告微软公司勿阻碍反垄断调查。

中国近年掀起一波反垄断浪潮，去年曾对五大外资奶粉企业、制药商葛兰素史克 、以及五家国内金店进行调查，日前则对包括大众、奔驰在内的多家车企展开调查。

国家发改委价格监督检查与反垄断局局长许昆林去年曾表示，发改委反垄断调查的下个目标会跟老百姓密切相关，石油、电信、汽车和银行业均在调查视野内。（完） (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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