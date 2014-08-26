《热点透视》意大利经济为何积弱难振？两套理论各有道理

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas
路透伦敦8月25日 - 意大利出什么问题了？不同的人有不同的答案。
这个欧元区第三大经济体情况很不妙，这一点没人会质疑。自2009年衰退以来经济就没能恢复元气，已经居高不下的主权债务与国内生产总值(GDP)之比则继续上升。最近又有麻烦出现，意大利今年将无法达到欧盟要求的财政目标。看来该国总理伦齐正在急着想办法，或许有必要请求宽限2015年目标。
布鲁塞尔、法兰克福以及柏林的有关当局却不想给予同情。欧盟执委会、欧洲央行以及德国政坛所达成的共识全都认为，意大利的问题在于体制。意大利政府刁难太多，教育体系过于脆弱，而就业法又十分僵化。
照这种观点看来，最近这场财政危机只是一种症状，病根在于意大利无力解决困扰其几十年的问题。他们认为，这些弱点导致意大利经济在危机结束后步履维艰，若允许政府增加举债，只会让他们进一步回避问题。
而那些可以宽泛地称为凯恩斯主义者的评论人士却不这样看。他们认为，无论意大利的长期问题是什么，目前民间部门支出不足，只能依靠政府。他们表示，往前走的办法就是借债，然后支出。这些凯恩斯主义者倾向于把意大利经济难以复苏归咎于多年来该国财政赤字很小，并认为欧元区北部势力没完没了地吹毛求疵，让意大利人陷入消沉，拖慢了改革的进展。
两派观点都不无道理。如果能大胆地结合起来--进行大刀阔斧的体制改革，同时暂时大幅提高财政赤字，可能才是意大利所需要的。伦齐也许会赞成这样的计划，从他上周末对央行官员的讲话来判断，这似乎也得到欧洲央行总裁德拉吉的认可。
德国政要们态度不友好，部分是因为他们不相信意大利人的改革承诺。但德国是欧元区的精神领袖，又是最大的出资人，那么伦齐就有必要证明，他可以和过去划清界限。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N