《热点透视》意大利经济为何积弱难振？两套理论各有道理

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas

路透伦敦8月25日 - 意大利出什么问题了？不同的人有不同的答案。

这个欧元区第三大经济体情况很不妙，这一点没人会质疑。自2009年衰退以来经济就没能恢复元气，已经居高不下的主权债务与国内生产总值(GDP)之比则继续上升。最近又有麻烦出现，意大利今年将无法达到欧盟要求的财政目标。看来该国总理伦齐正在急着想办法，或许有必要请求宽限2015年目标。

布鲁塞尔、法兰克福以及柏林的有关当局却不想给予同情。欧盟执委会、欧洲央行以及德国政坛所达成的共识全都认为，意大利的问题在于体制。意大利政府刁难太多，教育体系过于脆弱，而就业法又十分僵化。

照这种观点看来，最近这场财政危机只是一种症状，病根在于意大利无力解决困扰其几十年的问题。他们认为，这些弱点导致意大利经济在危机结束后步履维艰，若允许政府增加举债，只会让他们进一步回避问题。

而那些可以宽泛地称为凯恩斯主义者的评论人士却不这样看。他们认为，无论意大利的长期问题是什么，目前民间部门支出不足，只能依靠政府。他们表示，往前走的办法就是借债，然后支出。这些凯恩斯主义者倾向于把意大利经济难以复苏归咎于多年来该国财政赤字很小，并认为欧元区北部势力没完没了地吹毛求疵，让意大利人陷入消沉，拖慢了改革的进展。

两派观点都不无道理。如果能大胆地结合起来--进行大刀阔斧的体制改革，同时暂时大幅提高财政赤字，可能才是意大利所需要的。伦齐也许会赞成这样的计划，从他上周末对央行官员的讲话来判断，这似乎也得到欧洲央行总裁德拉吉的认可。

德国政要们态度不友好，部分是因为他们不相信意大利人的改革承诺。但德国是欧元区的精神领袖，又是最大的出资人，那么伦齐就有必要证明，他可以和过去划清界限。(完)