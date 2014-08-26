《市场热谈》税负倒置交易虽蔚为风潮，但美国部份企业已打退堂鼓

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
**昂贵的收购目标**
与此同时，并购价格也在上涨，由于预期自己将被收购，位于税收政策更优惠地区的潜在收购目标股价也在节节攀升。
总部设在欧洲、被视作收购目标的企业股价大涨，如Jazz Pharmaceuticals 和阿斯利康今年迄今分别攀升了27%和24%，跑赢制药类股指数 的11%升幅。
因此，税负倒置交易代价不菲。据汤森路透数据，买方今年平均收购价都低于目标公司过去一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的13倍。相比之下，据汤森路透数据，艾伯维收购Shire的价格为后者EBITDA的24倍，而美敦力收购价为柯惠医疗EBITDA的14.3倍。
“这些收购被热炒得厉害，价格也因此水涨船高。大部分情况下，收购都不值那个价，”一家大型医疗保健企业的董事会成员称，他因未获授权与媒体沟通所以要求不具名。
由于经济收益前景日渐模糊，其他管理难题也愈发显得突出。至少有两家医疗保健企业的董事表示，税负倒置交易有时可能导致人才流失，因为这些交易通常要求大多董事会议在新的税籍地举行，并要求重要高管常驻该地。
“只需腾出时间去国外某地参加季度董事会议，听上去倒是挺简单，”律师事务所Simpson Thacher & Bartlett的公司合伙人Mario Ponce表示。
“但是如果进入并购交易或维权阶段，董事会必须经常碰头，就我们所见，这会成为管理负担。”(完)
(编译 戴素萍/许娜/李春喜/朱晓军；审校 龚芳/白云)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N