《市场热谈》税负倒置交易虽蔚为风潮，但美国部份企业已打退堂鼓

**昂贵的收购目标**

与此同时，并购价格也在上涨，由于预期自己将被收购，位于税收政策更优惠地区的潜在收购目标股价也在节节攀升。

总部设在欧洲、被视作收购目标的企业股价大涨，如Jazz Pharmaceuticals 和阿斯利康今年迄今分别攀升了27%和24%，跑赢制药类股指数 的11%升幅。

因此，税负倒置交易代价不菲。据汤森路透数据，买方今年平均收购价都低于目标公司过去一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的13倍。相比之下，据汤森路透数据，艾伯维收购Shire的价格为后者EBITDA的24倍，而美敦力收购价为柯惠医疗EBITDA的14.3倍。

“这些收购被热炒得厉害，价格也因此水涨船高。大部分情况下，收购都不值那个价，”一家大型医疗保健企业的董事会成员称，他因未获授权与媒体沟通所以要求不具名。

由于经济收益前景日渐模糊，其他管理难题也愈发显得突出。至少有两家医疗保健企业的董事表示，税负倒置交易有时可能导致人才流失，因为这些交易通常要求大多董事会议在新的税籍地举行，并要求重要高管常驻该地。

“只需腾出时间去国外某地参加季度董事会议，听上去倒是挺简单，”律师事务所Simpson Thacher & Bartlett的公司合伙人Mario Ponce表示。

“但是如果进入并购交易或维权阶段，董事会必须经常碰头，就我们所见，这会成为管理负担。”(完)