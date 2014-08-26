中国货币市场：七天回购小跌惟供给有限，央行单日净投放资金紧平衡

路透上海8月26日 - 中国银行间资金市场周二主要回购利率 中隔夜持稳而七天小降。资金维持紧平衡，场内主要需求集中在七及14天可跨月品种，惟供给仍有限，因多数机构对下半周新股申购资金冻结压力维持中性偏谨慎心态。
交易员并指出，监管层已给予市场多重助力，包括今日央行公开市场单日净投放及周四的国库现金定存招标，加之本周国开行等新债发行暂停，机构也提前多有准备，资金面出现意外走紧的可能性应不大。
“隔夜松，七天、14天需求仍然很大，”上海一商业银行交易员称。
他并指出，央行单日净投放，及国开行等新债的暂停发行，一定程度上舒缓了此前机构的焦虑情绪，月末资金仍可能会有一定扰动，但价格飙高的可能性不大。
周二央行仅进行了100亿元14天正回购操作，利率持稳在3.70%。路透计算显示，单日净投放250亿元。
上海另一商业银行交易员提到，虽然七天回购加权利率下跌，但并不易借到，“不是想借就能借到，市场还是相对谨慎的，但总体(资金状况)比之前预期的要好一些。”
她指出，有央行单日净投放的扶助，且新债供给明显缩量，机构预期略显好转，个人认为月末银行系统和券商的资金问题应不大，主要困难可能是基金和小型保险公司，因后两类机构杠杆率普遍偏高。
相较于此前沉重的一级发行压力，本周新债市场上，国开行金融债、国债及地方债均无发行计划。
而本周四和周五6月新股重启后的第三批新股发行申购将开始，沪深两市累计有10只新股申购。而路透此前统计数据显示，7月下旬的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8483 2.8383 +1.00
七天 3.2717 3.3579 -8.62
14天 3.9003 3.9323 -3.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0450 1.0700 +197.50
七天 5.4000 5.2000 +20.00
14天 4.3700 4.9100 -54.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9200 2.8410 +7.90
七天 3.2900 3.5000 -21.00
14天 4.0000 4.0000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.8230 2.8410 -1.80
七天 3.3180 3.3630 -4.50
三个月 4.6695 4.6758 -0.6
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)