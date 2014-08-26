中国股市：沪综指收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
路透北京8月26日 - 中国股市沪综指周二收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌。分析师指出，今天前期走势较强的板块出现调整，大盘技术性调整迹象较为明显。未来经济持续疲弱将对市场走势形成压制，投资者可能选择逐步离场规避风险。
沪综指 收报2,207.106点，跌22.168点或0.99%，此前最大单日跌幅为8月7日的1.34%；上证A股今日成交1,339亿元人民币，上日为1,342亿元。
“今天的调整还是市场对于短期的经济有一定的担忧，加上之前一直涨了那么久也没有一个调整，从技术面看有回踩的需求。”信达证券策略分析师艾宜表示。
西南证券首席策略分析师张刚指出，目前市场走势可能正在形成今年的头部，持续高位震荡行情预示资金有出逃迹象，近期新股申购亦将分流场内存量资金。另外中小市值股票限售股9月份将迎来解禁的高峰，估值偏高存在调整压力。
在中国证监会上周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。
深市创业板指数P 收跌2.262%，走势明显弱于沪综指。珠江啤酒 收跌9.97%。
沪深300指数 收报2,324.092点，跌0.80%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,336.8点，跌0.65%，成交697,674手。（完）
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N