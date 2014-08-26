《路透晚报》--8月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国反垄断：今年共对微软等九家企业发起反垄断调查--国家工商总局

中国国家工商行政管理总局周二称，今年共受理包括微软在内的九件反垄断案件，涉及软件、烟草、电信、保险、旅游、公共事业等领域，其中不仅有外资企业，也包括国有企业、内资的公司制企业、行业协会等。

--中国政策：预算法四审稿规定地方举债只能用于公益性资本支出

中国预算法的修订历时超过十年之后，第四次提交全国人大常委会审议的预算法修正案草案规定，以更大的力度严控地方债务风险扩张，并规定地方举债只能用于公益性资本支出。

--中国国企：国资委近期有望发布国企改革三类框架型指导意见--报载

中国国企改革的官方指导意见正在酝酿中。中国证券报周二报导，国务院国资委有望近期发布国有企业改革的三类框架型指导意见，即混合所有制改革指导意见、组建国有资产投资公司指导意见、董事会三项职权改革指导意见。

--投行观点：未来数年中国消费实际增速估约7-8%，名义增速10-11%--瑞银

国际投行瑞银在最新研究报告中指出，尽管2014年中国政府微刺激举措更多侧重于投资，但其中一些举措对消费同样有支撑作用；未来数年在改革推动下，中国消费实际增速估在7-8%，名义增速在10-11%。

【金融】

--中港股业绩：农行上半年净利同比增长12.6%，期末不良贷款率1.24%

中国第三大银行--中国农业银行周二公布，今年上半年净利同比增长 12.6%；6月末不良贷款率1.24%，比上年末上升0.02个百分点。

【固定收益】

--中国公开市场：地量正回购助单日净投放，新股申购扎堆央行稳预期

考虑本周资金面将承受月末及新股集中申购的双重考验，中国央行公开市场周二偏温和操作，仅地量进行100亿元人民币正回购，助单日实现净投放250亿元。虽然流动性供给规模难与即将到来的IPO申购冻结资金抗衡，但其释放的呵护资金面象征意义更强。

--中国货币市场：七天回购小跌惟供给有限，央行单日净投放资金紧平衡

中国银行间资金市场周二主要回购利率中隔夜持稳而七天小降。资金维持紧平衡，场内主要需求集中在七及14天可跨月品种，惟供给仍有限，因多数机构对下半周新股申购资金冻结压力维持中性偏谨慎心态。

--中国债市动态：现券收益率及IRS小跌，因正回购减力及新债供给放缓

中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS小幅下行，央行公开市场正回购较上周同期减力，单日投放量有所增加，此外本周新债供给明显放缓，亦令配置需求更为关注二级市场。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元即期早盘小升，交投谨慎市场窄幅盘整

中国人民币兑美元周二早盘小幅走升，中间价持续走弱至近三周新低，但市场呈弱势净结汇格局，交投情绪谨慎，整体市场窄幅盘整，汇价小幅走升。

--离岸人民币：建行及中行台北分行均将发宝岛债，总额40亿元--消息

台湾离岸人民币市场将再添宝岛债新券。据业内消息人士周二透露，中国建设银行台北分行和中国银行台北分行均将发行三种年期宝岛债，总额共40亿元人民币。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌

中国股市沪综指周二收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌。分析师指出，今天前期走势较强的板块出现调整，大盘技术性调整迹象较为明显。未来经济持续疲弱将对市场走势形成压制，投资者可能选择逐步离场规避风险。

--中国金市：上海金交所自9月9日起将夜市开市时间提早一小时

中国上海黄金交易所网站刊登最新通知称，根据会员单位及投资者的迫切需求，进一步与国际市场接轨，交易所将于9月9日起将夜市的开市时间提前一小时。

--中国新股：42个网下配售对象因存违规行为被证券业协会列入黑名单

在中国IPO(首次公开发行)重启后第三批新股即将申购之际，中国证券业协会公布首批IPO网下配售对象黑名单，42个股票配售对象因存在违规行为被列入黑名单，期限为六个月至12个月不等，意味着期间主承销商将不得接受其参与询价和申购。

--中国房地产：万科与淘宝联手促销其多地房产项目，淘宝网支出可抵房款

今年来中国房地产市场开始退烧，国内最大房地产公司--万科搞起另类营销。万科与阿里巴巴旗下淘宝网周一联合宣布，淘宝用户全年花了多少钱，就可在万科全国12个城市23个楼盘直接冲抵购房款，最高可抵扣200万元人民币，这能够让淘宝用户的购房成本最多节省10%。

--港股业绩：恒大地产中期核心净利升四成，谨慎补充土地储备