台湾汇市：台币近收平盘，月底因素不见发酵料盘势僵滞

* 出口商月底需求未能显现
* 台股对台币影响中性
* 明天实质交易料在29.950-29.980
路透台北8月26日 - 台币兑美元 周二收盘未有明显波动，在多数趋涨的新兴亚币中表现最弱。交易员称，出口商月底对本币的需求未能明显发酵，让台币价位暂时僵于狭幅区间。其间虽有机会向升值方向测试，但预估力道不大。
汇银人士指出，本月初台币尚在30元关卡附近徘徊时，出口商已出现一波抛汇，有效消化当前近月底的美元卖压，当前出口商追价意愿不高，难以寄望月底前台币走出像样行情。但交易员认为台币小碎步往29.950稳健测试的机会仍在。
〞预估9月底出口商的卖压才会加大，...第三季是台湾出口旺季。〞一位外资银行交易人士说。
另名本地银行交易员指出，台股近来表现平平，亦未能带动外资出现明显的资金流向，对台币的影响尚属中性，盘中实质买卖盘量均不大，也都在极窄区间内抛补，预估台币短期仍陷盘整，并观察主要亚币走向。
台币今日主要交易区间在29.955-29.973，上日交易区间在29.970-29.980。交易员并预估明日台币主要交投区间在29.950-29.980。
台湾股市 周二仅微幅收升，虽仍续创近四周高位，但扬升动能受到谨慎情绪考验；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超26.71亿台币，连续八个交易日买超共计368.03亿台币。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘再略扩大。美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.924/29.944左右，上日纽约盘收在29.940。
交易员指出，NDF市场也尽有零星抛补，难提供现汇市场走势指引。不过市场预期月底前台币远汇有机会略偏升，惟一个月期29.900的关卡要突破亦有难度。
韩元兑美元 周二创一周高点，在新兴亚币中领涨，因市场预期将有更多资本流入当地，而且欧洲央行(ECB)进一步放宽政策的可能性也在增大。
本周全球主要经济数据和事件为：
8/26(二)：美国7月耐久财订单、美国8月消费者信心指数、美国发售两年期公债；
8/27(三)：美国抵押贷款市场指数、美国发售五年期公债、美国发售两年期浮动利率公债、德国9月GfK消费者信心指数；
8/28(四)：美国实质国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成销售指数、欧元区8月企业景气指数、美国发售七年期公债、瑞士央行副总裁丹亭发表题为“社会融资的角色”的讲话；
8/29(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元
台北外汇经纪公司 30.026 30.028 29.900-30.028 30.028 6.21 4.45
元太外汇经纪公司 30.025 30.026 29.958-30.026 30.026 2.06 2.03
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.030/-0.020
美元/台币六个月期 -0.175/-0.160 -0.160/-0.140
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