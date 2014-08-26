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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 15:38 BJT

离岸人民币：建行及中行台北分行均将发宝岛债，总额40亿元--消息

路透台北8月26日 - 台湾离岸人民币市场将再添宝岛债新券。据业内消息人士周二透露，中国建设银行 台北分行和中国银行 台北分行均将发行三种年期宝岛债，总额共40亿元人民币。

两位业内消息人士称，建行 台北分行将发行20亿元宝岛债，其中三年期发行8亿，利率以3.35%定价；五年期以3.75%定价，发行6亿；七年期则以4.0%定价，发行6亿。

无独有偶，另两位业内消息人士指出，中行 台北分行亦将发行20亿宝岛债，其中两年期、五年期及七年期分别以3.25%、3.75%及4.0%定价，发行额度分别为5亿、10亿及5亿。

建行台北分行宝岛债由台北富邦银行及群益金鼎证券为主要承销商，中行台北分行宝岛债则由台湾银行主办承销。

此次发债特点是陆资银行首次由台湾分行为发行人，此前则以香港分行为发行人。六档债券均预定于9月5日在台湾柜买中心挂牌交易。(完)

台湾主要人民币债发行一览，请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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