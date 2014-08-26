离岸人民币：建行及中行台北分行均将发宝岛债，总额40亿元--消息

欧洲政经：欧盟告诫英国，不要想当然认为金融业会被纳入自贸协议
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
路透台北8月26日 - 台湾离岸人民币市场将再添宝岛债新券。据业内消息人士周二透露，中国建设银行 台北分行和中国银行 台北分行均将发行三种年期宝岛债，总额共40亿元人民币。
两位业内消息人士称，建行 台北分行将发行20亿元宝岛债，其中三年期发行8亿，利率以3.35%定价；五年期以3.75%定价，发行6亿；七年期则以4.0%定价，发行6亿。
无独有偶，另两位业内消息人士指出，中行 台北分行亦将发行20亿宝岛债，其中两年期、五年期及七年期分别以3.25%、3.75%及4.0%定价，发行额度分别为5亿、10亿及5亿。
建行台北分行宝岛债由台北富邦银行及群益金鼎证券为主要承销商，中行台北分行宝岛债则由台湾银行主办承销。
此次发债特点是陆资银行首次由台湾分行为发行人，此前则以香港分行为发行人。六档债券均预定于9月5日在台湾柜买中心挂牌交易。(完)
台湾主要人民币债发行一览，请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透布鲁塞尔4月24日 - 欧盟外交人士周一称，英国不能想当然地认为，退出欧盟后，英国庞大的金融服务业还会被纳入自由贸易协议。他们此前就贸易谈判的指导方针草案进行了调整。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透4月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美 国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017/4/25 10:00 CNC.N Q1 2017 Centene Corp 2017/4/25 10:30 BHI.N Q1 2017 贝克休斯(Baker Hughes) 2017/4/25 10:45 XRX.N Q1 2017 施乐(全录,Xerox) 2017/4/25 NTS ARNC.N Q1 2017 Arconic Inc 2017/4/25 11:00 MAS.N Q1 2017 Masco Corp 2017/4/25 11:30 CAT.N