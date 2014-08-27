中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透北京8月27日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限为14天。

考虑本周资金面将承受月末及新股集中申购的双重考验，中国央行公开市场周二偏温和操作，仅地量进行100亿元人民币正回购，助单日实现净投放250亿元。虽然流动性供给规模难与即将到来的IPO申购冻结资金抗衡，但其释放的呵护资金面象征意义更强。

据路透计算，本周公开市场有650亿元到期资金投放，全部为正回购到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。