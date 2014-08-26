版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 15:57 BJT

国际油市：伊朗石油部长称油价适当，近期下跌只是短暂现象

路透迪拜8月26日 - 伊朗石油部长尚甘尼周二表示，当前油价适当，近期油价下跌仅是短暂现象。

“受季节性波动因素影响，油价跌势不会持久，”伊朗石油部英文网站援引尚甘尼在国际能源论坛间隙的讲话称。

尚甘尼称，伊拉克情势不会“明显”影响油市。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐