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货币新闻 | 2014年 8月 27日 星期三 09:10 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.30%，上日加权利率3.3538%

路透上海8月27日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.30%，上日该期限加权平均利率为3.3538%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.30% 3.35% 3.3538%

周二银行间市场质押式回购总成交金额8,053.75亿元，高于上日的7,654.26亿元；其中，隔夜品种成交5,879.68亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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