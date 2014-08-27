中国货币市场：七天回购开盘报3.30%，上日加权利率3.3538%

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透上海8月27日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在3.30%，上日该期限加权平均利率为3.3538%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.30% 3.35% 3.3538%
周二银行间市场质押式回购总成交金额8,053.75亿元，高于上日的7,654.26亿元；其中，隔夜品种成交5,879.68亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
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路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。