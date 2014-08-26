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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 16:21 BJT

香港股市：恒指收低，石油板块涨势难抵权重股拖累

中国移动 下挫1%，对恒指拖累最大，该股上周曾创六年高点。友邦保险(AIA) 下滑0.9%。

中国国有油企再度领涨，周一曾受助于中石化 好于预期的第二季获利。中国石油 和中国海洋石油 分别攀升2.4%和0.7%。中石化下滑0.8%，周一创下六年高点。

财报向好也提振部分中国大陆房地产个股。融创中国 和恒大地产 分别劲升4.7%和4%。

绿城中国 飙升8.6%，尽管上半年净利下降67%。(完)
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