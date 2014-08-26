《徐小庆专栏》数量调控不利于宽货币向宽信用转化

路透上海8月26日 - （作者为敦和投资宏观策略总监，路透中文特邀专栏作家）

观察中国经济的现状，我主要谈两个方面，一是汇率，最近人民币出现了比较明显的反弹，由于企业贸易顺差还是非常高，所以大家觉得下半年外汇占款可能会缓慢恢复，2012年也是这样的。

但是应该看到背景有差别，第一中国的外汇占款跟联储的资产负债扩张有很大的相关性。2012年联储开始推出QE3，这是当时中国外汇占款能够很快恢复的一个很重要的背景。但是现在大家都知道到10月份，QE3会退出，退出之后联储的资产负债表就会不断增长，所以这个对于外汇占款是不利的。

还有就是今年汇率的双向波动，对它的影响和过去很不一样，大家有无注意到今年一个有意思的现象，美元涨的时候人民币通常是涨的，美元贬的时候人民币通常也是贬的，这是和过去很不同的。过去大家习惯都是这么认为，美元涨的时候人民币应该贬的，你看今年前几月美元指数是跌的，人民币也是跌的。

最近两个月，美元走得很强，美元相对于所有的货币都走得很强，人民币也是相对于美元走得还要强，所以人民币才是最近两个月相对所有的货币走得最强的货币。这是和以前很不一样的地方。

所以中央银行中间价的定价标准不再像以前那样了，不是说我盯着一揽子，美元强我就相对于美元弱，今年的中间价跟经济数据的相关性非常大。

上半年因为经济不好，出口也不好，所以中间价就一直跌，然后带着整个市场。到经济数据开始好一些了，中间价就开始升。当然也有市场自发的一些推动，总的来说我认为中央银行现在对中间价更多地把它当做经济的调节器，以前我们这个汇率是很被动的，现在我把它作为调节器，经济好的时候我让它升，经济不好的时候让它贬。

第二方面，大家现在讲宽货币到底能不能够最终传导的宽信用，也就是说M2的增长能不能够把社会融资总量的增幅抬起来，尤其在7月份把整个信贷和社会融资增速突然出现了一个下滑，8月份到上半月实际上贷款的情况只能说比7月份好，但是也不是非常的理想。

观察M2减去社会融资增速的差，如果它越低就是社会融资增速比M2增长得要快，就是说货币的宽松对融资的传导开始发挥作用，所以说才会出现融资的增长快于货币供给的增长。所以往下是表示这个传导的是有效的，但现在这个传导还不是很顺畅。

传导顺不顺畅的很关键的一点，我认为是跟利率水平有关联的，虽然大家都说中国的融资主体对利率是不敏感的，但过去每一次宽货币对融资渠道的传导，必须得要看到利率的回落，如果利率不回落这个传导就会有问题。

现在央行货币调控有一个很大的问题，问题在哪儿，央行是数量调控，数量调控就是说M2目标是13%，所以对于中央银行来说，现在M2到14%了，其实对它来说，这已经达到目的了，已经宽松了。

但原来M2增速可能到14%的时候你就能看见利率下来，现在M2增速到14%的时候，利率还是没下来，导致M2是到14%了，但是社会融资增速上不去，或者上去得很困难。

如果中央银行不是盯数量，比如说目标是贷款的利率水平要降到6%或者5%，如果它是这个目标，那它就可以不受货币增长的约束。回顾2009、2012年的情况，首先都有过降息，第二市场利率都有过明显的回落。

现在还是没有明显的回落，当然没有明显回落有很多解释，但最主要的还是跟银行的风险偏好，尤其在7月份之后有明显的下降有关系。包括开票的增速，短期贷款的增速都下来，要特别说的是，贷款结构，中长期贷款的增长还可以，中长期贷款不错说明需求还是不错，只是短期贷款在最近这段时间下得比较多。恰好说明银行的风险偏好是有问题的。

因为大量的短期贷款其实都是信用贷款，比如说小微企业还有什么个体户的这些贷款，没有什么抵押物，真正有抵押物的其实就是中长期贷款。短期贷款的下滑说明现在银行很多没有抵押物的纯信用贷款不敢做了。

猪肉的问题，很多农业研究员都会讲现在母猪的存在量已经处在一个非常低的水平，所以它是支持一轮猪价的持续上涨的。但是作为一个看宏观的人来讲，我想说的是如果看中国过去三次猪的周期，2004～2005年、2007～2008年，还有2012其实它都不是一个独立的现象。

在每一次猪肉上涨的时候，其实我们都看到了广义上的普遍意义上的价格上涨，而不仅仅是猪肉的上涨，同时也是投资的扩张。所以到底是猪肉决定通胀，还是通胀决定猪肉，这还可以再商榷。

观察生猪价和猪肉终端零售价的同比波动，可以把生猪理解为整个猪肉的原料，而猪肉的零售价是终端，终端价格的上涨没有原料上涨的幅度大，这里面一定程度上可以去解释它的需求端对它是有影响的。导致它不能够完全很好地把原料的价格往终端的价格去覆盖。

做宏观预测的人都会非常习惯的高度观测商务部或者是统计局的50个城市的食品走势，来预测未来的通胀。从我自己的经验，我自己看通胀这么多年，我自己的经验告诉我，每年的8月份是非常重要的一个月，其实你从8月份就能够看得出明年的通胀是什么格局，就是如果猪价明年要大涨，8月份一定要涨，8月份如果不大涨的话，后面很可能是小的推高。今年来看，从统计的角度来讲，现在暂时还看不出来这个东西会有特别大的涨幅。

观察房价的走势，7月份房价已经下跌，而且是历史上单月环比最大幅度的下跌，当然这里面可能跟统计方式的改变有关系。比如2008、2011年房地产下行的收窄期，按道理房价也应该有比较大的下跌，可能那时候有统计局的原因，如果从统计数据来看，7月份的房价跌幅是有历史数据以来最大的一次。房价的下跌会对非食品当中的居住项目会有影响，比如租房，也会对其他的耐用消费品和装修的材料会有影响。

所以未来一段时间可能会看到一个现象，就是食品的价格会因为猪肉的原因，不是说猪肉不涨，其实现在讨论的是涨多少的问题，食品会因为猪肉的原因出现上涨，但是非食品有可能会持续的下降。

这种情况我们在过去有过，2000年我找到一段食品和非食品出现过背离的，就是食品往上涨，非食品往下降。

也许未来一年会看到通胀的回升，但是这种通胀的回升更多是反映一种供给层面上的原因，而供给层面对通胀的影响它并不能说明什么，从中央银行的角度来讲，它不可能会因为一个供给因素而收紧货币政策，而过去所以看到猪肉的引起通胀，会引起严厉的货币政策收紧，那是因为过去猪肉的周期性的上涨和需求周期是吻合的，即使这次不吻合，出现猪肉的上涨而需求也有上行的话，它依然是一个可以单独考虑的因素，需要放在一个大的空间来考虑。