版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 16:46 BJT

日本经济：政府对制造业产出看法更趋谨慎，警告消费税影响风险

之前的月度报告称，日本工业生产“近期”走弱；在此之前，需求曾在消费税上调前出现增加。而在最新报告中，日本政府弃用“近期”一词，对工业生产的立场更趋谨慎。

尽管措辞上进行了调整，但日本政府对工业生产的评估与7月一致。

“随着消费税上调的影响逐渐变小，经济预计将会温和复苏，”日本内阁府一位官员表示。他还称就业市场以及家庭收入的改善，预计将从现在开始支撑民间消费。

不过，日本政府称上调消费税的长期影响以及海外经济体疲弱，可能给经济带来下行风险。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 蔡美珍/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐