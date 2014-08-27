台湾已公布经济指标--2014/8/27

东南亚政经：马来西亚总理警告称，不均衡增长或助长极端主义和动荡
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +6.08% 8.61% r 9/23 -- 季调失业率 7月 3.95% 3.97% 9/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 7月 +1.75% +1.64% 9/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 7月底 4,236.61 4,234.54 9/5 -- 商品出口(y/y) 7月 +5.8% +1.2% 9/9 -- 商品进口(y/y) 7月 +9.5% +7.5% 9/9 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +5.63% +5.74% 9/25 -- 外销订单(y/y) 7月 +5.7% +10.6% 9/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.84% r -- -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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