台湾经济指标预测--8月27日至11月20日

日本个股：索尼预计截至2018年3月财年营业利润将增长73.2%
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 9月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 0830 消费者物价指 8月 -- +1.75% 数(CPI) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,236.61亿美元 * 9月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/9 1600 出口 8月 -- +5.8% * 9月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 -- +5.7% 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.97% 9/23 1600 工业生产指数 8月 -- +6.08% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.63% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第三季 -- 1.875% -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透东京4月28日 - 日本索尼周五称，预计截至2018年3月的财年营业利润将增长73.2%，因其重要获利来源图像传感器业务从地震损害中恢复。地震导致该公司位于日本南部的一家关键生产厂停业。
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。