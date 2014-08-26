《路透晚报》--8月26日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--法国总理将宣布新一届内阁名单，经济部长因攻击总统政策被开除

法国总理瓦尔斯周二将仓促组建支持改革的新一届政府，此前部分反对预算紧缩的部长被意外逐出内阁。这是瓦尔斯上任不到五个月来第二次组阁，他将努力组建一个基础尽可能广泛的内阁，预计还会试图从其他党派挖人。不久，法国将要就2015年预算在国内并与欧盟伙伴展开艰巨的谈判。

瓦尔斯周一递交他这届政府的辞呈。此前法国总统奥朗德决定，喜欢煽动他人的经济部长蒙特布尔攻击他的经济政策以及德国“痴迷于”撙节措施太过火，将其逐出内阁。

--日本政府对制造业产出看法更趋谨慎，警告消费税影响风险

日本政府对工厂产出的看法转为略微更加谨慎，并指出4月消费税上调可能有长期性影响的风险，这显示日本还在努力克服消费税调升冲击，并且可能有理由推出进一步刺激措施。

在周二公布的月度报告中，日本政府维持对经济的整体评估，7月时日本政府上调了对经济的评估。新的报告中，日本政府称温和复苏的趋势未改，但补充称消费税上调后需求回升乏力。

--新西兰7月贸易收支为九个月来首次出现逆差，且超乎预期

官方数据显示，新西兰7月为九个月来首次出现贸易逆差，因木制产品价格下跌，带领出口价格下滑。新西兰统计局公布，7月贸易逆差为6.92亿新西兰元。截止7月31日的年度贸易顺差为12.9亿新西兰元。出口较上年同期下滑3.3%至37.0亿新西兰元，因对中国和澳洲出口的产品价值进一步下滑。7月出口是10个月来首见下滑。

--伊朗石油部长称油价适当，近期下跌只是短暂现象

伊朗石油部长尚甘尼周二表示，当前油价适当，近期油价下跌仅是短暂现象。“受季节性波动因素影响，油价跌势不会持久，”伊朗石油部英文网站援引尚甘尼在国际能源论坛间隙的讲话称。尚甘尼称，伊拉克情势不会“明显”影响油市。

--独家：雪佛龙寻求为加拿大页岩项目引进15亿美元股权投资

熟悉内情消息人士说，雪佛龙(Chevron)为帮助开发其位于加拿大的Duvernay页岩层资产，寻求最多达15亿美元的股权投资，并与包括私募股权公司在内的潜在投资者进行接触。

消息人士说，由于油气开发需要许多年才能为投资者带来回报，雪佛龙正寻求一位能长期投资的股权投资者。有一些私募股权投资人已在研究Duvernay项目的投资机会，但最终可能基于投资期较长的考量而不会与雪佛龙合伙。

--马航筹备的重组或导致四分之一员工失业--消息

据知情消息人士称，今年因两起空难蒙亏的马来西亚航空的重组计划将可能导致其约四分之一的员工失业。消息人士称，马航将在本周稍后公布这项重组计划，内容将包括缩减航线，以及最多裁员5,000-6,000人。该消息人士未获授权公开谈论该计划，因此要求匿名。

[市场摘要]

--日本股市：日圆贬势止步打压日经指数收低，交投清淡

日本股市日经指数周二在清淡市况中下跌，尾盘获利了结加速。日圆下跌趋势暂停，打击到本田汽车、软银等出口股和权重股。

日经指数下跌0.6%至15,521.22点。东证股价指数跌0.5%，报1,285.01点，成交量18.2亿股。

--中国股市：沪综指收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌

中国股市沪综指收低1%创近三周最大单日跌幅，中小盘个股领跌。分析师指出，今天前期走势较强的板块出现调整，大盘技术性调整迹象较为明显。未来经济持续疲弱将对市场走势形成压制，投资者可能选择逐步离场规避风险。

沪综指收报2,207.106点，跌22.168点或0.99%，此前最大单日跌幅为8月7日的1.34%；上证A股今日成交1,339亿元人民币，上日为1,342亿元。

--香港股市：恒指收低，石油板块涨势难抵权重股拖累

香港股市恒生指数收低，部分权重股表现疲弱，抵消了石油股的涨势。恒生指数下滑0.4%，收在25,074.50点，上日曾创2008年5月以来最高收位。恒生国企指数小涨0.1%。

中国移动下挫1%，对恒指拖累最大，该股上周曾创六年高点。中国国有油企再度领涨。财报向好也提振部分中国大陆房地产个股。

--汇市：美元涨势暂停，但对欧元毫无裨益

美元在近期上涨后于周二稍作喘息，不过对欧元毫无支撑。欧元兑瑞郎在近19个月低位，市场预期通胀率疲软以及欧洲央行会推出更多货币宽松措施，这都打压欧元。

欧元兑美元报1.3202美元，亚洲时段曾跌至1.3178。投资者等待周五的欧元区通胀率数据。路透采访的分析师预计，8月通胀率将放缓至0.3%，这将远低于欧洲央行设定的1.0%的警戒线，以及略低于2.0%的央行目标水平。

--欧元债市：欧元区QE前景令德债收益率低位徘徊，但美国数据打压买需

德国公债收益率守在略高于纪录低点的水准，虽然有迹象显示欧洲央行料施行资产购买计划，但对于美国乐观数据的预期冲淡了投资者的买兴。

德国10年期公债收益率盘中跌2个基点至0.935%，周一曾创下纪录低位0.926%。周二早盘，其他欧元区公债收益率也处于或接近纪录低位。西班牙10年期公债和意大利10年期公债收益率变动最大，分别走低约8个和6个基点，至2.19%和2.41%。

--金属期市：伦铜攀升至三周高点，市场憧憬欧洲央行祭出新刺激措施

伦敦期铜周二恢复交易后攀升至三周高点，欧洲经济显露疲态，助燃当局祭出新一轮刺激措施的期望。周一欧元区数据不佳，其中德国企业信心连续第四个月下滑，而法国政府也提出辞职，都加大了欧元区出台进一步刺激措施的可能。

LME三个月期铜一度升至每吨7,108.75美元的8月5日来最高，0730GMT时回落至每吨7,070美元，日内持平。上周铜价取得11个月来最大单周涨幅。上海期交所主力10月期铜报每吨50,610元人民币(8,226美元)。

--国际油市：布兰特原油期货升向103美元，供应过剩限制涨幅

布兰特原油期货升向每桶103美元，连续第二日上涨，不过供应压力持续存在以及主要消费国经济数据疲弱令升幅受限。布兰特原油期货8月可能连续第二个月下滑，因中国和欧洲经济增长放缓，限制了原油需求，导致大西洋盆地地区供应过剩，抵消了地缘政治紧张局势对油价的提振作用。

0835GMT，布兰特原油期货上涨0.09美元，至每桶102.74美元，上日收高0.36美元。美国原油期货涨0.13美元至93.48美元，周一连续第三个交易日收低。

--全球金市：技术买盘扶助金价自两个月低点反弹，但美元走坚抑制涨幅

黄金跳涨约1%，因金价此前站上每盎司1,280美元，触发了技术性买盘。但美元走坚和股市上扬限制了金价的涨幅。俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势以及中东的暴力动荡，迄今都尚未引发投资者对黄金的强劲买需。不过，在金价跌破1,300美元后，市场上出现部分珠宝商的现货金买盘。

0836GMT，现货金报每盎司1,288.80美元，上涨12.46美元，此前曾触及日高1,290.80。金价曾在8月21日触及两个月低点1,273.06美元，因投资者押注美联储终将升息。