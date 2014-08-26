更新版 1-中港股业绩：农行上半年末不良率微升，将压降重点领域不良贷款

* 上半年末不良率微升，将压降重点领域不良贷款

* 净息差上升，因资金融出业务和债券投资收益提升

* 未来存在净息差行业性回落压力 (新增更多细节和内容)

路透北京8月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 上半年末不良贷款率出现微升，该行表示，未来将着力压降重点区域和重点行业的不良贷款；此外，农行称下半年将面临净息差下降压力。

农行周二公布半年报显示，该行上半年实现净利润1,040亿元人民币，同比增长12.6%；6月末不良贷款率1.24%，比上年末上升0.02个百分点；不良贷款拨备覆盖率为346.4%。

“农行上半年个贷不良余额有所上升主要因为江浙一带有弃房断供的情况，形成2亿元的不良。此外，不良贷款率上升也和钢贸不良相关联。”农行风险管理部副总经理田继敏在业绩发布会上称。

农行表示，要加强潜在风险的治理，将房地产贷款、大宗商品贸易融资、还旧借新和输入性风险纳入信用风险专项治理范围；进一步加强房地产贷款规模控制，不断优化信贷结构，促进房地产贷款业务健康发展。

农行半年报并显示，上半年，该行净利息收益率2.93%，同比上升19个基点；净利差2.77%，同比上升19个基点。净利息收益率和净利差同比上升主要由于农行投融资业务收益水平显着提升；持续优化资产结构，贷款及投资占比上升，资金运用效率有效提升；持续加强负债业务定价管理，严格高成本负债管理，有效控制付息成本。

农行资产负债部总经理刘强称，上半年，该行净息差提高主要因为资金融出业务和债券投资收益率提高，农行加大了对金融债的投资，而信用债投资保持稳定。

农行财务总监张克秋则表示，该行二季度净息差环比出现下降，未来存在净息差行业性回落的压力，这主要来自于利率市场化推进和银行间市场收益率呈下降趋势。

**关注房地产不良**

田继敏指出，目前农行在一二线房地产市场压力不大，但三四线城市有过热情况，需要加强关注。未来，随着中国宏观经济改善，农行资产质量应稳步回升。

“上半年农行公司类房贷不良双降，个人房贷不良余额小幅上升2.2亿元人民币，但不良贷款率下降。”他称。

该行半年报显示，上半年，该行五大主要贷款行业中包括了房地产业。截至6月末，在按行业划分的不良贷款结构中，房地产业不良余额占总不良贷款余额的3%，较上年末占比下降1.9个百分点；房地产业不良率为0.41%，较上年末下降0.25个百分点。

对于不良处置，农行半年报指出，要加大清收、核销和市场化处置力度，着力压降重点区域和重点行业的不良贷款；加强风险监控与贷后管理，及时发现并化解风险，创新处置手段，推动不良贷款打包转让。

“上半年核销不良69亿，出售83亿元，下半年仍有不良资产处置计划。”田继敏称。

半年报并显示，截至上半年末，农行核心一级资本充足率为8.65%，比上年末下降0.6个百分点；资本充足率为11.89%。

对此，农行董事会办公室主任许多表示，今年二季度农行实施了分红，影响资本充足率提升0.55个百分点。

农行发行优先股方案近日已获中国银监会批复，并已正式启动向中国证监会的申报程序。该行计划发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。

此前，农行获银监会和人民银行批准，拟在银行间市场公开发行不超过500亿元人民币的二级资本债券。本次二级资本债券的首期发行规模拟不超过300亿元。 （完）

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