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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 17:09 BJT

欧洲汇市：英镑摆脱跌势持稳，克服苏格兰公投辩论结果冲击

周二英镑兑美元 持稳于1.6580美元，周一尾盘曾触及五个月低位1.6501。

英镑兑欧元 亦持稳于0.7960英镑，距离两周高位0.7952不远。

苏格兰公投支持与反对阵营的差异已经缩小，公投结果的不确定性使得英镑兑欧元升势受限。但分析师表示，英镑走弱只是暂时。(完)

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