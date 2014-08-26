《中国债市每日综述》现券收益率及IRS均下行，正回购缩量稳定预期

* 现券收益率及IRS均下行，IRS跌幅更甚

* 央行正回购缩量，单日净投放稳定市场预期

* 午后短期资金供给增多，市场情绪进一步缓解

* 一级市场国债、国开债等新债供给减压亦利好

* 若短期资金面不大幅收紧，现券偏暖行情有望持续

路透上海8月26日 - 中国银行间市场周二现券收益率及IRS(利率互换)均下行，其中IRS跌幅更甚。交易员指出，今日央行正回购缩量，且午后资金面进一步好转，暂安抚机构对月末及新股申购的谨慎预期；加之本周国开债及国债一级供给亦应景停发，市场情绪偏乐观，场内买气逐步回升。

他们并称，在机构对宏观经济基本面企稳向好仍存疑的背景下，若资金面无太大波动，现券偏暖情绪有望持续。

“市场情绪，把IRS打下来了，各种预期都有，包括资金不紧张、经济数据预期很差，”上海一银行交易员表示，现券收益率大概下了3-4个基点(bp)，但是IRS午后跌幅较大，达5-7bp。

他还提到，因为资金面午后忽然好转，出隔夜的机构多起来了，本来以为新股IPO有影响，“结果啥事没有，市场情绪变化很快。”

“央行正回购缩量，说明好歹还是想着大家的，而且这周也没有国开债、国债发行，还挺配合，”北京一银行交易员认为，只要市场预期仍旧存在，同时资金面不大幅收紧，当前偏暖的市场情绪还有望持续一段时间。

考虑本周资金面将承受月末及新股集中申购的双重考验，央行公开市场周二偏温和操作，仅地量进行100亿元人民币正回购，助单日实现净投放250亿元。虽然流动性供给规模难与即将到来的IPO申购冻结资金抗衡，但其释放的呵护资金面象征意义更强。

此外，相较于此前沉重的一级发行压力，本周新债市场上，国开行金融债、国债及地方债均无发行计划。

剩余期限约9.41年的国开行固息债140205券最新成交收益率 在4.9700%，上日尾盘为5.0050%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.760元，较上日结算价涨0.15元，或0.16%。

**央行单日净投放资金紧平衡**

银行间资金市场周二主要回购利率 中隔夜略涨而七天小降。资金维持紧平衡，场内主要需求集中在七及14天可跨月品种，惟供给仍有限，因多数机构对下半周新股申购资金冻结压力维持中性偏谨慎心态。

交易员并指出，监管层已给予市场多重助力，包括今日央行公开市场单日净投放及周四的国库现金定存招标，加之本周国开行等新债发行暂停，机构也提前多有准备，资金面出现意外走紧的可能性应不大。

“隔夜松，七天、14天需求仍然很大，”上海一商业银行交易员称。

他并指出，央行单日净投放，及国开行等新债的暂停发行，一定程度上舒缓了此前机构的焦虑情绪，月末资金仍可能会有一定扰动，但价格飙高的可能性不大。

上海另一商业银行交易员提到，虽然七天回购加权利率下跌，但并不易借到，“不是想借就能借到，市场还是相对谨慎的，但总体(资金状况)比之前预期的要好一些。”

她指出，有央行单日净投放的扶助，且新债供给明显缩量，机构预期略显好转，个人认为月末银行系统和券商的资金问题应不大，主要困难可能是基金和小型保险公司，因后两类机构杠杆率普遍偏高。

本周四和周五6月新股重启后的第三批新股发行申购将开始，沪深两市累计有10只新股申购。而路透此前统计数据显示，7月下旬的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,053.75亿元，高于上日的7,654.26亿元；其中，隔夜品种成交5,879.68亿元，上日为5,928.66亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8589 2.8383 +2.06 5,879.68

七天 3.3538 3.3579 -0.41 1,445.48

14天 4.0794 3.9323 +14.71 456.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1500 1.0700 +108.00 2,772.66

七天 5.3550 5.2000 +15.50 285.60

14天 4.5700 4.9100 -34.00 24.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9200 2.8410 +7.90 --

七天 3.2900 3.5000 -21.00 --

14天 4.0000 4.0000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8230 2.8410 -1.80 --

七天 3.3180 3.3630 -4.50 --

三个月 4.6695 4.6758 -0.63 --