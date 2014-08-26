版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 17:20 BJT

日本经济：央行或将略降本财年GDP预期，料将维持乐观通胀预估--消息

日本央行将在10月31日的半年度回顾中，更新当前财年GDP和通胀率的预估。不过知情人士称，若调降预估，幅度可能会很小，也不太可能影响央行对通胀率的乐观预测。日本央行预估下个财年通胀率将大致触及2%的目标。(完) (编译 朱晓军/王洋; 审校 于春红/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐