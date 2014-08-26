《石磊专栏》信用周期、利率趋势与市场估值

（作者为平安证券固定收益研究部主管，路透中文特邀专栏作家，仅代表表本人观点） 以前常说的中国外部的收入一旦下降了，就是国际收支的盈余一旦下降，投资还非常旺盛的时候，是不是中国一定会面临高利率的环境？就是说我们这几年里的高利率环境是不是仅由这两个变量来主导的。前期大家形成的共识一是投资过旺，第二就是外部收入急剧下降。这就反映出来投资过盛储蓄相对不足，于是利率上行，相应的逻辑看上去很清晰的。但是如果我们反问一下，如果以上两个因素如果都成立的话，我们有没有可能还保持低利率，进一步说，央行如果在这样一个周期里不断的放水，（当然这个实际上是不可能的），我们是不是还面临这样一个利率上行或者说急剧的利率市场化过程。 谈到利率市场化就是第二个问题，大家以前总是在说利率市场化会推高整个社会的融资成本，这件事已经成为现实了。但是这件事没有这么简单，利率市场化就是一定会推高资金的成本？怎么来实现，你一定要明白这里面的动力学机制。

先举个例子。我每次跟企业去讲这个市场因为央行管的紧利率高了，你们方案里的票息预期就不要搞得太低。企业的人就不信，特别是一些传统的工业企业，他说我们的利润这么低，怎么能支撑高利率，这个我想大家都碰到过。而你回来的时候，找投资者的时候说，我们的负债成本都这么高，我们的资金成本都每天在涨，你还让我这么低票息的去拿你的债券，你发现两边都在挤压，哪边是主动力，哪一边是主动的，这件事没有那么简单，一定有一个根本的原因。 如果说利率市场化推高了资金的利率，它的起点是在银行资产方的利率市场化，而不是我们金融机构说的负债在不断的上升，那只是后面的一个表象，最根本的利率市场化它的导火索应该是在银行资产方的利率市场化，这四五年大家做了一些创新，非标等等。现在央行能够直接控制的，说了算的信贷只占55%左右，45%它管不了，而且大家也很清楚在上一个周期，即2007年之前的周期央行是直接对银行的资产方来动刀的。 对于银行负债方的调控，对于市场利率和存款的利率它的调控是相当滞后和缓和的，过去得很低的货币市场利率是没有出清的利率水平，真正央行调控的东西是银行的资产方。如果看90年代，还有一个重要的教训，那时候央行更多使用的是资产端，甚至是信贷直接控制额度。但是90年代的前半个周期，信托行业的极度活跃，使得央行整个的宏观调控还有它的信贷额度也曾经一度失控，那时候的信托行业恐怕真正是金融超市了，什么都干，而且也没 管，也没有现在的资本约束。所以其实央行在那个周期里的调控漏掉了信托融资的部分，已经吃了一次很大的亏了。 这一次在它资产方失控之后，它只能管55%的资产之后，它肯定要更多影响银行的负债方，也就是说负债端的利率市场化就开始出现了。资产端它管不住，先管负债方，那么就要把货币市场和利率往上推。市场利率和存款利率的比价关系也能看得出来，在前面一个周期里面，即使利率最高的时候，存款利率都是高于货币市场利率的。而在这个周期里面，基本上货币市场利率永恒的比存款利率高。这是央行主动调控货币市场利率的结果。 所以这已经意味着这个体系已经变了，实际上是央行的整个调控框架出现了变化，所以才会出现我们货币市场利率持续比存款利率高，而这个后面又会衍生什么呢？就是衍生出来我们的理财和各种宝，先是理财，理财最早是一个月以内的先理财，曾经在2011年都非常火，增长很快，后来就叫停了。一叫停之后，银行搞不了，各种宝就出来了。那么为什么能有这些创新，或者说这些创新为什么涌现这么快？必须要有一个推动力，这个推动力一般都是价格，价格就是刚才我们说的，货币市场的利率持续高于存款的利率，老百姓都很清楚，我只要通过一个宝或者通过一个理财转到货币市场上去，我的这个收益就会提高。 因此我们各种金融机构感受到的有两点，一个是我们的负债成本急剧提高，第二就是银行感受到的核心负债增速急剧下降，今年是非常有特点的一年，今年你看外汇占款的增长并不是特别差，特别差的是最近两三个月出来的，但是整个货币市场和货币市场相关的这种金融创新带来的银行的核心负债的流失，今年是非常非常巨大的。货币市场利率高于存款市场，实际最终导致了我们银行负债端的利率市场化。

所以从资产到负债，并不是说一昼夜之间先有鸡还是先有蛋的关系，而是先有资产方的金融创新，利率市场化，后面带来我们的负债成本的提高。所以我想更前瞻性的看市场，应该先从资产方来看，而不是我们直接能感受到的我们的资金成本有多贵。这一点必须反对，因为很多特别是在银行工作的同志们，每天面对的就是那些东西，那些东西一直在涨或者一直很高下不去，于是他觉得利率债是没有价值的，至少在配置上是没有的。但是实际上你已经静态的看了很多问题，没有动态的去看，你所面对的要先从银行的资产来看，而不是先要看你的负债。 下面看一下信用周期和资产负债周期，这两个周期分开了。我所谓的信用周期具体来讲就是看社会融资总量的周期性变化，这个周期基本和房地产周期是在一起的，两三年转一次，非常规律。而我们的债券市场同样两三年一次，基本上债券市场周期和信用周期是紧紧咬合在一起的，但是另外一个长的周期，资产负债周期，即整个经济的资产负债率这个周期，这个周期恐怕是7～10年，而且大部分做债的同志可能没有经历过前面那个周期，就只是经历过2002年之后的资产负债周期的变化，那么到现在恐怕我们即将有的后半段大家都还是没有见过的。 说到信用，一定要先看资产负债表，资产负债表我们在看什么？我们在研究什么主体，一连串的主体，一连串的主体有宏观的，把中国作为一个整体，最简单来说，这个经济体的收入就是国际收入的盈余，这个经济体的投资大概就是资本形成。经济体的报表如果我们再把周期往下分的话，很大的就是我们现在感受到负债率最高的那个部门，就是企业的资产负债表，如果你把它所有的加总抵销，它的EBITA和中国宏观的国际收支是密切相关的，资本形成很多就是它的固定资本资本形成。这是微观的企业或者说实体经济，那么这两个之间还有一张表就是我们金融机构，金融机构受到了整个国际收支影响最大的东西就是核心负债或者核心存款，再具体一点就是贷存比是受到国际收支的影响的，所以实际上你收入和投资这两个项目是对应了三个层次，这样的资产负债表下来的。除了这三个层次以外，刚才我们说到一定要关注央行，因为央行是这一系列变革的推动者，但央行的资产负债表有被动的成分也有主动的成分，它是在影响的金融机构的负债，来达到它最终的调控目的。这是资产负债表的联动情况。 第一个层次从中国宏观层次上或者中国的国际收支层次上来看，中国一定会加杠杆。原因很简单，就是中国的外部收入（经常项目的盈余）在2008年之后是急剧下降，你要想保持总收入总体稳定，也就是说GDP总体稳定，你就必须要花原来储蓄的钱，也就是说你必须要增加杠杆，才可能达到这个效益。这也成了另外一个问题，就是现在我们想说中国的政策主导去杠杆，或者说不要让杠杆增长得过快，这个过程是不是可以是一个顺利的过程，也就是说是不是在不以经济GDP下行幅度非常大为代价，来顺利地达到去杠杆？现在大家可能更常谈到的移杠杆，因为很多人说中国的企业部门杠杆很高，但是居民部门杠杆低，我们可以设计一个金融交易，让企业去杠杆，或者把杠杆移到居民部门，可不可以这样说。 应该说曾经出现过，但是实现过的经济体一定都是靠房地产这么大体量的行业，才能把杠杆移过去，但是在中国显然房地产已经过了这个时候，而且按照这个来看，假设我们看上面一个东西的倒影，这是美国的经常项目的赤字变化，我们能看到的基本上如果美国人不花钱，中国人哪能挣到钱，也就是说如果美国人不加杠杆，中国人怎么去杠杆呢？你如果想去杠杆，有两个条件，一个是外部的需求扩张非常快，这个时候自然就去掉了原来的杠杆的包袱，要求你再次从美国人那里捞钱。刚才两位都说了，这个情况很难出现，美国人在自己的储蓄，还没有恢复得太好。所以恐怕这两条线还是要往中间移，这样一个收敛就使得你要去杠杆就面临你的GDP继续下行，而且下行恐怕还不是一个很小的台阶。这是一个简单的推论，这是在实体经济讨论。 从实体经济或者说从中国整个国际收支表的情况反映在金融机构资产负债表上实际也是非常非常明显的，金融机构什么表呢？就是我们的国际收支投资投寸表，这个情况不是一个金融机构的情况，它是经常项目项下在国际投资投寸上的的倒影，也就是说中国如果同国外的净金融资产除以它总的持有国外的金融资产这个比例我们能看到，原来是上升的，原来整体上看从国际投寸表上你看到的是减杠杆，现在发现负债增加得比较多，但是你从外面的挣的金融资产很少，融资很多，所以出现了一个拐点。 如果联合到国内的金融机构表上，我们把金融机构持有的国外资产和国内的信贷做一个比对，我们能看到在存款型公司的资产负债表体现出了加杠杆的关系。也就是说外部环境实际上是制约了内部环境的因素，但是这个制约是有条件的，就是说你的目标是要稳定国内的GDP，这是在这样一个目标下必然呈现这样一个走势。 加杠杆的根源是投资驱动内需的扩张，让我们看实际投资增速。 2010年到去年如果把所有的固定资产投资扣除价格因素，也就是说实际投资的增速，它基本就维持在20%这样一个比较高的平台，说它比较高不是因为它绝对数字高，因为前一个周期我们有25%、30%这样的一个平台期，但是和我们的GDP比较起来，这个数字确实非常高，而且这个数字稳定得非常的异常，能看到这个数字有非常人为的迹象。就是说在2010～2013年这4年里面我们实际上维持在一个非常稳定，而且比较高的投资增速期。 但是2014年开始是特殊的一年，不光是一个短的信用周期的拐点，今年也是前面一个投资周期长达4年维持在20%的投资周期第一次跌到15%的台阶上，而且15%的台阶还是在政府小小刺激的一把才达到了一个平台，这意味着什么？政府烧火的火力在下降，它的目标在下降。今年我们说新常态，新常态从总量上来讲，我们在这个债券市场上总量因素对我们影响最大，总量最直接的效果或者说很直接的目标就是要降低或者说尊重中国潜在增长力下行的事实。而以前可能并不太尊重，今年终于尊重了，所以政府也没有太大的发力。 我们能看到如果这个趋势能够保持的话，就是说整个中国的资本形成的扩表的冲动实际上在慢慢的下降，资金的需求就会开始缓缓下降，慢慢下降的程度够不够？如果从企业营收的角度来讲，恐怕要继续下行才能说进入缩表减杠杆阶段，大概10～15%的水平基本上就可以达到在企业层面上进行去杠杆，这样的一个效果。

其实民间的投资是一直在缩水的，也就是说投资稳定在20%左右是民间急剧投资增速下行和政府的一个对冲性的投资上升造成的，而今年我们能看到随着房地产市场的降温，整个民间投资是断崖式的下降。第二政府的投资只是小小的起来一点点，我们能看到政府今年做的主要是预期管理，不是实际的投入。这也反映出来政府的目标早已改变。 和刚才的投资相匹配的，就是人民银行公布的贷款投资指数也在下台阶，尽管我们一直在说投资太多，但是投资比以往已经少了。而且信贷的需求比以往也在下台阶，我们看到两个台阶非常明显。2011年之前的台阶和2013年后的台阶。但是现在的台阶下得很慢，就是这个周期转得特别慢，不象2010年的周期冲击很大，然后整个信贷收缩很快，整个周期性的调表是比较快的，但今年这个周期里面显得就非常的慢。 从宏观实体经济到金融机构，金融机构今年是不是惜贷的，这件事今年争议特别大，一个是贷款已经不能保证社会融资的主体，或者说不能保持一个趋势，所以我们要把所有类信贷的从贷款到信托，到委托贷款，全都加在一起的，那么它在银行资产负债表上，或者说在银行可用资金上的比例就形成了这条线，我们也能看到确实从今年的上半年开始银行是惜贷。也就是说类信贷资产占银行可配置资金在下降，而我们看去年下半年闹钱荒的时候我们能看到，去年闹钱荒认为银行应该要收敛，但是你会看到去年在三四季度，特别是四季度它在类信贷资产中的配置比例急剧上升，当然有一部分的原因是因为银行的水少了，但是银行主动性的去配置这个信用资产是增加的，所以才有我们去年血淋淋的债券市场，一直持续到了去年的年底。 今年我们看到银行确实在收缩，但是银行收缩的这条路走得很慢，从数据上可以看到。结合今年的6、7月份金融数据的大幅波动，其实6月份的时候如果大家和信贷经理聊一聊，这个市场上非常敏感，大家都会告诉你一个信息，或者6月份之后，或者下半年央行7号文的执行就会进行严密的现场监督，所以其实7月份金融数据的暴跌在另外一个市场上是早有预期的。 然后我们再看真正的信用周期，社会融资总量它的余额增长，它还在一个非常低的底部徘徊，但是没有进一步下降。个人的观点，银行的主动类信贷资产的配置远远还没有到底，现在其实也已经感受到很多资产是缺乏的，特别是有效的、好的资产是缺乏的。如果我们把信用周期再分解，再分拆成部门，刚才是整体的，我们把它再分拆成企业的融资和居民的融资，我们还能看到一个和之前的投资数据非常一致的，就是企业的融资实际上是在下台阶的，我们从前把一些责怪放在企业上，说企业的融资很大，当然企业的融资这里面有政府的融资，因为政府是伪装成企业在融资的。所以企业和政府的融资都在桔红色的线上，它也是在下台阶，而且是一个下行的趋势，和刚才的投资非常像。 没有下台阶的是居民，居民还有很大的杠杆空间，确实居民的负债率很低，而且居民2009年之前的收入分配上面获得了很好的优势。而企业实际上是双料的下行，一个是营业收入的下降，另外就是它和居民的谈判地位发生了质的改变，这也是一个长期的。所以在收入分配和营业收入都出现了双向下降的过程，企业是最惨的部门，但是从负债的情况来看，居民已经在非常快的增加负债，并不慢，而且居民的整个趋势没有出现下降，这就是和刚才说的房地产在一起的。还有我们再看企业的融资情况分拆开，分成长期融资和短期融资，当然不仅仅是长期的信贷还有其他的债券的融资都放在一起，我们也能看到企业长期的融资跌幅是很大的，这条灰色的线，而企业的短期融资是随着整个信用周期或者说随着整个短的、两到三年的经济周期来波动的。它的中轴没有出现系统性的下移，但是长期的融资出现了系统性的下降。所以我们看到在企业方面确实它的投融资行为和营业收入比较起来是过分了，但是它还是在收减，不是在继续持续的恶化。 而居民部门它的表的扩张实际上是需要注意的，但是居民部门这个表的扩张强烈的依赖于房地产市场。所以这给我们一个很好的信号，也就是说如果预期房地产市场将经历长期拐点，或者说房地产市场的拐点绝不是一个周期性的短拐点，当然这也是一个仁者见仁，智者见智的，如果你同意的话，第一居民是很难再加杠杆的，第二就是企业部门还会继续收缩它的杠杆。政府部门可不可以对抗这个地产周期？从历史上看没有数据证明政府部门可以长期地对抗地产的，短期的可以，就是说在一年的范围之内它是可以的，如果让它持续三年五年，这是不可能的。因为政府的融资和收入大部分也是通过地产来进行的。 央行、金融体系、实体经济，他们的资产负债表都不是独立决定的，甚至也不是只由中国的因素来决定的，而是互相咬合的。最近有些文章说美林的投资时钟近几年是失效的，确实是有一定的需要修复的地方，但是在中国我觉得它是更失效的，特别是在前面这个周期里面，是非常非常失效，原因就在于央行的因素太大了。流动性的因素太大了，或者说央行的目标太多了。如果你按照原来机械的分析央行的目标，或者说央行的目标又是非常稳定的话，就不会出现国内像上一个周期这样比较错乱的情况了。 这样我们就必须在下面增长和通胀的坐标体系上面，再建立一个有金融体系的资产负债表的分布，也就是用信用和利率相交叉的坐标系表示金融体系的变化，这两个层面的轴组成一个立体坐标系，就可以更好地解释资产轮动周期，且经济金融子在这两个层面的运动是有对应关系的，它都是同向旋转的，但经常错位。利率反映的是央行对于货币市场利率的调控，信用反映的是金融机构对实体经济现在的扩张，这两个象限都琢磨透了或者都定位准了，你才能知道你的资产轮动方向，而不能仅由通胀和增长来判断。今年就是非常典型的，大家讨论加息或者减息这个东西，我觉得不用讨论，因为央行已经实质性的减息，央行现在关注的重点很大程度上是在货币市场，或者说是在资金成本一方，很大程度上不在于存款的基准利率，而是市场利率，对股市来讲，无风险的利率就是货币市场基金的收益率。 今年货币市场基金实际上从年初的5%以上，甚至6%，跌到了4%附近。所以才出现了有一波5月份的行情，整个转债还有大盘蓝筹企稳回升，只有这个无风险利率下来了才可以。而到后面我们能看到的是什么，5月份之后，或者到6月份，中国的货币市场利率就不下来，一直在一个平台期，当然这段时间的长期利率是有微幅的下降，短期的利率特别是我们回购市场的利率不下来。也就是说这样一个红利期结束了，除非央行引导这个利率往下走，使得货币市场利率再下一个台阶，再下一个台阶再有我们股市上或者债市上一个系统性的机会。否则的话恐怕就是大家的交易性机会，也就是说随着宏观的起伏，大家可以做一些长久期利率债和权益类资产的轮动交易，但是整体的趋势性的东西全都要靠央行把无风险利率进行下降，它其实并不一定需要调整存款基准利率，降低货币市场利率对于各资产市场的估值有直接的好处，而降低贷款利率只是对实体经济融资成本和市场预期有所改善。（完）