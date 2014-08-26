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货币新闻 | 2014年 8月 26日 星期二 17:47 BJT

俄罗斯经济：经济部上调今年通胀率预估，并下调明年经济增速预估

路透莫斯科8月26日 - 俄罗斯经济部副部长Alexei Vedev周二在一新闻简布会上表示，经济部将该国2014年通胀率预估从6%上调至7-7.5%。

他还表示，经济部维持2014年GDP增长率在0.5%不变，并将2015年经济成长率预估从2%下调至1%。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
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