重温稿--台湾货币市场：一周短率区间高位续处高档，小银行及票券商跨月资金需求多

* 一周短率区间高位续处高档

* 票券商及小银行跨月资金需求多

* 一至两周短票成交利率稍走扬

记者 詹静宜

路透台北8月26日 - 台湾银行间跨月短率周二区间高位续处高档。银行人士表示，目前票券商及小型银行跨月资金需求多，而受限于月底银行间资本适足率(BIS)计算考量，跨月资金供给略显不足，致一周拆款利率区间高位维持在6月季底以来的0.500%高位。

资金调度人士指出，本周仅有少数大型公营行库提供跨月资金，一至两周天期的跨月资金略显供不应求，短线跨月短率区间高位料暂持在波段高位水准，而部分小银行及票券商在跨月资金供给有限及利率走扬的情况下，退而求其次转而调度月内短钱因应。

“到目前为止，多数跨月拆款需求都有拆足，只有一两家没拆出。〞一位大型公营银行资金拆出方交易员说。

他们并表示，市场预料月底紧缩因子一过，下周迈入月初便宜资金仍将满溢，因此部分月初负数操作的银行也不急于月底回补积数，趁下周提存期结束前三个交易日再行回补积数即可。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%；今日区间落在0.295-0.420%，持平于上日；一周及两周拆款利率区间分别收在0.380-0.500%、0.460-0.500%，皆同于上日。

**短票成交以到期续作为主**

短票方面，票券商表示，今日30天期短票发票量仍偏少，成交以到期续作为主，利率则大致持在既有区间；值得留意的是，为因应月底跨月资金需求，一周至两周短票成交利率略有走扬，上日10天期自保短票买卖断平均成交利率为0.614%，此前则落在0.59%附近。

〞目前需要短天期跨月资金度过月底。〞一位大型票券商交易员说。

另有大型票券商提及，大部分资金落点先前已避开月底，但少数分公司资金落点仍难完全避开，因此跨月资金需求仍在，免保跨月短票成交利率稍有走高。

今日票券商与银行承作的30天自保短票利率主交投区间大致同于上日，主要成交在0.59-0.61%，0.59%仍是少数；特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.64%，较上日提高1个基点。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.595%，稍低于前一日的0.597%。

台湾央行周二公布，共发行4,514.1亿台币存单。与今日存单到期金额4,722.1亿相较，存单发行余额减208亿。

本周存单到期金额1兆2,691.10亿台币，余日资金到期情况分别为周三2,729.50亿台币、周四3,958.50亿台币、周五1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为380亿台币，累积超额准备为负589亿台币、加计前期1%的超额准备为803亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳。资金调度人士表示，今日尚属宽松，投信资金有进有出，但要提防下半周的月底紧缩效应。

一证券商交易员表示，日前多钱的外商银行，或许受近日外资持续买超台股影响，资金并不宽裕。但本地银行资金丰沛，只是不能跨月。

另一证券商交易员则称，今日有投信申购款流入，感觉资金状况较上日宽裕。有些投信愿意接受跨月资金落点安排，但利率没有走高。

他们认为，自明日起至周五，月底紧缩效应可能会逐步发酵，投信料例行面临较大的赎回。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超35.80亿台币，连续七个交易日买超共计330.01亿台币。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日有阳信银金融债7亿台币交割。