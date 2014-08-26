欧洲股市：两日升幅为14个月来最大，因押注欧洲央行将进一步放宽政策

* Euro STOXX 50指数上涨1%

* 股指录得2013年6月来最大的两日升幅

* 投资者趁低买入，因押注欧洲央行将进一步放宽政策

* 钢铁股攀升，受瑞银上调评级提振

路透伦敦8月26日 - 欧元区绩优股指周二续涨，录得逾一年来最大的两日升幅，因预期欧洲央行将进一步放宽政策，以及一些钢铁股劲升，为市场带来提振。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨1%，两日累计升幅为3.2%，为2013年6月来最大的两天涨幅。

欧洲和美国股市受欧洲央行总裁德拉吉的讲话提振。德拉吉的言论为央行将采取大规模资产购买计划(量化宽松政策)，向金融体系挹注资金和刺激通胀开启大门。

欧洲央行总裁德拉吉周五在全球央行总裁年度会议上发表演说，他表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。

意大利 、西班牙 和葡萄牙 等股指领涨，升幅介乎1.3-1.7%不等。

欧洲股市扩大涨幅，此前美股开高，标普500指数 迫近纪录高位，总体向股市给出利多信号。

钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 、Salzgitter 和Voestalpine 升幅居前，此前瑞银分析师将这三家企业的评级从“卖出”上调至“买入”，因预期这三家公司将从产业好转中得益。