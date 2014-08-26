欧洲股市：两日升幅为14个月来最大，因押注欧洲央行将进一步放宽政策

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* Euro STOXX 50指数上涨1%
* 股指录得2013年6月来最大的两日升幅
* 投资者趁低买入，因押注欧洲央行将进一步放宽政策
* 钢铁股攀升，受瑞银上调评级提振
路透伦敦8月26日 - 欧元区绩优股指周二续涨，录得逾一年来最大的两日升幅，因预期欧洲央行将进一步放宽政策，以及一些钢铁股劲升，为市场带来提振。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收涨1%，两日累计升幅为3.2%，为2013年6月来最大的两天涨幅。
欧洲和美国股市受欧洲央行总裁德拉吉的讲话提振。德拉吉的言论为央行将采取大规模资产购买计划(量化宽松政策)，向金融体系挹注资金和刺激通胀开启大门。
欧洲央行总裁德拉吉周五在全球央行总裁年度会议上发表演说，他表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。
意大利 、西班牙 和葡萄牙 等股指领涨，升幅介乎1.3-1.7%不等。
欧洲股市扩大涨幅，此前美股开高，标普500指数 迫近纪录高位，总体向股市给出利多信号。
钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 、Salzgitter 和Voestalpine 升幅居前，此前瑞银分析师将这三家企业的评级从“卖出”上调至“买入”，因预期这三家公司将从产业好转中得益。
德股DAX指数 升0.82%，收报9,588.15点。法国股市CAC指数 上涨1.18%，收报4,393.41点。英国富时100指数 上升0.7%，收报6,822.76点。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。