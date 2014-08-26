全球金市：金价上涨，因美元涨势停滞和地缘政治风险带来提振

中国货币市场：资金面续紧短期资金供给少，公开市场净投放但力度有限

路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11