全球金市：金价上涨，因美元涨势停滞和地缘政治风险带来提振

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
* 止损卖单燃点金价涨势
* 金价上涨，因美元上升动能放慢
* 美国7月耐久财订单较前月增长22.6%，增幅创纪录
路透纽约/伦敦8月26日 - 金价周二上升，因美元涨势暂停引发技术性买入，不过，金价缩减升幅，因对欧洲将推出刺激计划抱存希望和美国经济数据强劲促使投资者买入股票。
现货金 在早盘触及每盎司1,290.80美元的日内高位，因在升穿位于略高于1,280美元的200日移动均线后，止损买单被触发。在1826GMT，现货金升0.6%，报1,283.57美元。
12月期金 收涨6.30美元，或0.5%，报每盎司1,285.20美元。
“美元涨势开始减速。这对黄金上涨有些许帮助，”Archer Financial Services分析师Stephen Platt说。
金价缩减日内升幅，因对欧洲将推出进一步刺激计划抱存希望，且美国经济数据正面，提振全球股市的买盘。在升穿2,000点后，标普500指数再创纪录新高。
美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数升幅超预期，升至2007年10月以来最高，因消费者对经济现状的信心增强。美国商务部周二公布，美国7月耐久财订单较前月增长22.6%，增幅创纪录且超预估。
周一稍晚公布的数据也为金市提供支撑，数据显示俄罗斯在7月增加黄金储备，为连续第四个月增加。
不过，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少0.4%，至797.09吨，周五为800.08吨。
现货银 跟随黄金上涨。现货银最新升0.4%，报每盎司19.41美元。
现货铂金 上涨0.1%，报每盎司1,412.25美元。现货钯金 跌0.6%，报每盎司882.75美元。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11