美国债市：公债收益率曲线走陡，因遭遇获利了结

* 公债收益率曲线从五年半低位反弹

* 公债价格多数持稳，此前欧元区公债价格上升

* 乌克兰紧张情势带动对美国公债的避险买盘

* 财政部标售290亿美元两年期公债，需求强劲

路透纽约8月26日 - 美国公债价格周二多数几无变动，惟30年期公债价格下跌，因投资者出脱对公债收益率曲线将继续趋平的部份押注。

成交清淡，许多交易商在放假，因美国将迎来长周末假期。

五年期/30年期公债收益率曲线温和走陡，周一曾跌至五年半低位，因预期欧洲央行可能最快在下周进一步放宽货币政策。

“近期收益率曲线趋平至2009年1月来最窄的水平，一些人出脱这些交易，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

公债收益率曲线 走陡至149个基点，高于周一低位143个基点。

美国公债本周走势主要受欧洲央行总裁德拉吉上周五的讲话所推动。德拉吉表示，如果欧元区物价继续下滑，欧洲央行准备利用手上的所有工具来提升通胀率。 投资者认为，德拉吉的言论暗示了欧洲央行将可能开始实施资产购买计划或采取其他刺激举措。

欧元区公债收益率周二跌至纪录低位，扶助美国公债周二稍早上升。欧洲央行下一次会议是在9月4日举行。

“鉴于欧洲市场的表现，美国公债要下跌也很难，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。

指标10年期公债 价格持平，收益率报2.39%。

对乌克兰紧张情势的担忧也扶助对美国公债的避险买盘。

乌克兰周二发放被捕俄罗斯军人的录像，令对俄罗斯支持乌克兰东部分离主义者的指控的争论急剧升温。

在9月5日美国8月非农就业报告公布前，美国没有很多经济数据公布，欧洲消息将成为公债市场的焦点所在。在美国非农就业报告公布后，美联储在9月15-16日的政策会议将是下一个市场焦点。

美国财政部今日标售290亿美元两年期公债，获得强劲需求。本周总计有930亿美元的附息公债供应。

财政部周三将标售350亿美元五年期公债和130亿美元两年期浮息债，周四将标售290亿美元七年期公债。

-----------------------1914 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+) 0.500

五年期公债 99-27/32 (+02/32) 1.656

10年期公债 99-28/32 (-01/32) 2.391

30年期公债 99-16/32 (-10/32) 3.151(完)

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