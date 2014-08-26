美国股市：标普500指数首次收在二千点大关之上，因经济数据强劲

* 美国消费者信心升至2007年10月来最高

* 百思买公布业绩后下跌，DSW则上涨

* Digital Ally进一步上升，8月迄今累积攀升逾250%

* 道指升0.2%，标普500指数涨0.1%，Nasdaq指数升0.3%

路透纽约8月26日 - 美国股市周二小幅上涨，标普500指数收位略高于2,000点，为有史以来首次收在二千点大关之上，此前数据直指美国经济前景改善。

和经济增长步伐息息相关的能源股领涨股市。标普能源股指数 上升0.5%，在标普500指数10大类股中表现最好。

标普500指数周二盘中触及2,005.04点的日内高位，连续第二日升穿2,000点。不过，周一标普500指数失守该关口，收报1,997.92点。周二的涨势使道指和标普500指数在过去13日内有10日上涨，Nasdaq指数同期有11日上升。

不过，在股市近期涨势的大部份交易日中，市场交投疏落，暗示许多交易商可能不愿意在当前水平入市。

“我们必须继续观望。本周成交量很低。很多人仍在放假。不过，经济数据和基本面都很好，”U.S. Bank Wealth Management地区投资总监Jeff Kravetz说。

美国经济谘商会周二公布，8月美国消费者信心指数升幅超预期，攀升至2007年10月以来最高。美国商务部周二公布，美国7月耐久财订单较前月增长22.6%，增幅创纪录。 不过，主要是受飞机的国际需求强劲带动。

“尽管耐久财订单的各分项指标增长不均衡，有点一边倒的倾向，但飞机订单和汽车销售增长，从长远来说，是利好消息。它显示经济正在复苏，部分领域表现良好，”Kravetz说。

投资者认为股市的上行趋势仍然未变，标普500指数的市盈率(本益比)仍处于历史正常范围之内，使许多分析师认为股市并没有估值过高。不过，在美联储缩减刺激计划和俄乌冲突迟迟得不到解决等潜在阻力面前，股市要进一步大幅攀升可能有难度。

道琼工业指数 收高29.83点，或0.17%，至17,106.70点。标准普尔500指数 收升2.10点，或0.11%，至2,000.02点，Nasdaq指数 收高13.29点，或0.29%，至4,570.64点。

道指盘中也创下17,153.80点的历史新高。

电器零售商百思买 重挫6.9%，报29.80美元，此前该公司公布的第二季营收不及预期，且预计下半年同店销售下滑。但鞋及配饰零售商DSW Inc 公布优于预期的经调整季度盈利后股价跳升9.2%，报30.99美元。

Digital Ally Inc 延续暴涨势头，放量续升14.2%，报14.28美元。近期密苏里州警察打死一赤手空拳的黑人青少年的事件，令市场对该公司生产的可穿戴照相机的兴致大涨。该股股价单单本月就差不多翻了三番。

亚马逊 周一晚同意以约9.7亿美元现金收购直播流游戏网络公司Twitch Interactive，这是亚马逊成立20年以来最大的一笔交易。亚马逊股价大涨2.3%，报341.83美元，对Nasdaq 100指数 的提振最大。

市场成交清淡，根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总计约有42.5亿股易手，低于54.4亿股的本月迄今日成交均值。

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股家数比均约为2:1。(完)