《日本重要政经日程》--8月27日

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0300 - 石油协会公布一周原油库存数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11