版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 07:23 BJT

****澳新经济指标预测--8月27日-9月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    8月25日当周
    
    8月27日(三)
    0130 澳洲建筑完工                                第二季          -0.3%       +0.3%
    
    8月28日(四)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                        7月            --        +1.2%
    0130 澳洲资本支出                                第二季          -0.3%       -4.2%
             建筑类支出                                               持平       -7.4%
             机械类支出                                              -0.7%       +2.8%
    2245 新西兰建筑许可                                 7月            --        +3.5% 
    
    8月29日(五)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望            　　   8月             --       39.7%
                             企业活动                           　　    --       45.1%
    0130 澳洲民间部门信贷                               7月           +0.5%      +0.7%
                 房屋信贷                                               --       +0.6%
    
    
    9月1日当周
    
    8月31日(日)
    2245 新西兰贸易条件                               第二季            --      +1.8%
    
    8月31日-9月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                              8月             --       50.7
    
    9月1日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                              8月             --      +0.2%
    0130 澳洲企业库存                                 第二季            --      -1.7%
    0130 澳洲企业总获利                               第二季            --      +3.1%
             企业税前获利                                               --      +3.0%
    
    9月2日(二)
    0130 澳洲建筑许可                                   7月             --      -5.0%
             民间住房建筑许可                                           --      -2.2%
    0130 澳洲经常帐收支(亿澳元)                       第二季            --     逆差57
                 净出口贡献比例                                         --       1.4%
    0430 澳洲央行利率决定                               9月             --       2.5%
    
    9月2日-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                              8月             --      49.30
    
    9月3日(三)
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                 第二季           --      +1.1%
                              (较上年同期)                              --      +3.5%
             最终消费支出                                                       +0.5%(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐