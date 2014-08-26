澳新经济指标预测--8月27日-9月3日****

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月27日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -0.3% +0.3% 8月28日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 7月 -- +1.2% 0130 澳洲资本支出 第二季 -0.3% -4.2% 建筑类支出 持平 -7.4% 机械类支出 -0.7% +2.8% 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +3.5% 8月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望 8月 -- 39.7% 企业活动 -- 45.1% 0130 澳洲民间部门信贷 7月 +0.5% +0.7% 房屋信贷 -- +0.6% 9月1日当周 8月31日(日) 2245 新西兰贸易条件 第二季 -- +1.8% 8月31日-9月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 8月 -- 50.7 9月1日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 8月 -- +0.2% 0130 澳洲企业库存 第二季 -- -1.7% 0130 澳洲企业总获利 第二季 -- +3.1% 企业税前获利 -- +3.0% 9月2日(二) 0130 澳洲建筑许可 7月 -- -5.0% 民间住房建筑许可 -- -2.2% 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第二季 -- 逆差57 净出口贡献比例 -- 1.4% 0430 澳洲央行利率决定 9月 -- 2.5% 9月2日-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 -- 49.30 9月3日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.5% 最终消费支出 +0.5%(完)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11