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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 07:11 BJT

****日韩经济指标预测--8月27日-9月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    8月25日当周
    
    8月27日(三)
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            7月          --    盈余63.2
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   买超6,598
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     买超877
    
    8月28日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    9月          --          80
    2300 韩国工业生产(较前月)                          7月        +0.3%      +2.9%
                     (较上年同期)                                 +2.7%      +0.6%
             服务业产出(较前月)                                     --       +1.6%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      7月        +1.6%      +1.5%
                         (较上年同期)                             -3.0%      -3.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   7月        +3.3%      +3.3%
             全国整体CPI                                            --       +3.6%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               8月        +2.7%      +2.8%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.8%
    2330 日本求才求职比                                7月         1.10       1.10
             失业率                                    7月         3.7%       3.7%
    2350 日本工业生产                               7月初值       +1.0%      -3.4%
             一个月预估值                                           --       +2.5%
             两个月预估值                                           --       +1.1%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      7月        +0.1%      -0.6%
    
    8月29日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      7月          --       +9.3%
             房屋开工(较上年同期)                                -10.5%      -9.5%
    
    9月1日当周
    
    8月31日(日)
    2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期)        第二季         --       +7.4%
    
    9月1日(一)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 8月          --        50.5
    0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      8月          --        49.3
    0000 韩国出口                                      8月        +0.2%      +5.4%
             进口                                                 +5.1%      +5.8%
             贸易收支(亿美元)                                       --      顺差24
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          8月          --     3,680.3
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               8月        +0.3%      +0.1%
                                (较上年同期)                      +1.6%      +1.6%
    
    9月2日(二)
    0130 日本加班工资                                  7月          --       +1.9%
    
    9月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季修正值        --       +0.6%
                              (较上年同期)                          --       +3.6%(完)
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