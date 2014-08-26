日韩经济指标预测--8月27日-9月3日****

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月25日当周 8月27日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余63.2 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,598 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超877 8月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +2.9% (较上年同期) +2.7% +0.6% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 +1.6% +1.5% (较上年同期) -3.0% -3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 +3.3% +3.3% 全国整体CPI -- +3.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 +2.7% +2.8% 东京地区整体CPI -- +2.8% 2330 日本求才求职比 7月 1.10 1.10 失业率 7月 3.7% 3.7% 2350 日本工业生产 7月初值 +1.0% -3.4% 一个月预估值 -- +2.5% 两个月预估值 -- +1.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 +0.1% -0.6% 8月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +9.3% 房屋开工(较上年同期) -10.5% -9.5% 9月1日当周 8月31日(日) 2350 日本企业资本支出(财务省，较上年同期) 第二季 -- +7.4% 9月1日(一) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 50.5 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 49.3 0000 韩国出口 8月 +0.2% +5.4% 进口 +5.1% +5.8% 贸易收支(亿美元) -- 顺差24 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,680.3 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 9月2日(二) 0130 日本加班工资 7月 -- +1.9% 9月3日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.6%(完)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11