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亚洲 | 2014年 8月 27日 星期三 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.62 -0.17 -0.36 1187550

搜狐 60.28 -0.27 -0.45 267714

网易 90.12 +0.58 +0.65 456469

百度 216.08 -0.72 -0.33 1861577

台湾

台湾积体电路 20.80 +0.12 +0.58 1638696

联电 2.19 +0.02 +0.92 181765

日月光 6.51 +0.05 +0.77 109728

矽品精密 7.47 +0.11 +1.49 549876

和信超媒体 1.01 -0.01 -0.58 42704

友达 4.58 +0.02 +0.44 40831

中华电信 31.40 +0.08 +0.26 25356

台湾国际航电 57.46 -0.23 -0.40 479123

香港

中国移动 60.52 -0.52 -0.85 277028

中国联通 16.85 -0.03 -0.18 74783

中国电信 55.97 -0.23 -0.41 10084

中芯国际 4.56 +0.00 +0.00 5694

电讯盈科 6.44 -0.03 -0.46 877

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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