《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月26日

中国汇市：人民币早盘窄幅波动成交明显放量，美指偏弱拉低人民币指数
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.62 -0.17 -0.36 1187550
搜狐 60.28 -0.27 -0.45 267714
网易 90.12 +0.58 +0.65 456469
百度 216.08 -0.72 -0.33 1861577
台湾
台湾积体电路 20.80 +0.12 +0.58 1638696
联电 2.19 +0.02 +0.92 181765
日月光 6.51 +0.05 +0.77 109728
矽品精密 7.47 +0.11 +1.49 549876
和信超媒体 1.01 -0.01 -0.58 42704
友达 4.58 +0.02 +0.44 40831
中华电信 31.40 +0.08 +0.26 25356
台湾国际航电 57.46 -0.23 -0.40 479123
香港
中国移动 60.52 -0.52 -0.85 277028
中国联通 16.85 -0.03 -0.18 74783
中国电信 55.97 -0.23 -0.41 10084
中芯国际 4.56 +0.00 +0.00 5694
电讯盈科 6.44 -0.03 -0.46 877
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 戴素萍；审校 龚芳)
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。
路透上海4月25日 - 中国银行间债市周二早盘现券交投情绪较上日略显改善，但可持续性仍需继续观察，国债期货亦翻红小涨。新债方面，上午招标的国开行中标结果均低于预期，投标倍数亦尚可，显示短期机构情绪稍稳，但对二级影响并不大，严监管下机构后市仍难脱悲观预期。
路透上海4月25日 - 中国银行间市场周二早盘资金紧势延续，短期资金供给有限，不少 股份制银行机构亦以融入为主，不过近中午稍有好转。交易员称，公开市场净投放但力度较 弱，对于月末流动性仍维持谨慎预期。 上海一券商交易员称，早盘隔夜、七天供给稀少，资金价格一度快速走高，10点后政策 性银行稍有出资，拉低加权价格。非银机构流动性尚可，但融出价格偏高，对受SLF(常备借 贷便利)利率走廊上限约束的银行来说并无助益。 她表示，从昨日情况来看，大行即使有出钱，时点也很晚，午后再看看供给会否进一步 改善。近期公开市场投放量不大，预期月末紧平衡状态难改。 “理论上月末会有些财政投放会松一点，但是感觉这两天资金比上周还紧张，”华南一 银行交易员表示。 中国央行公开市场周二进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天 期各200亿元，中标利率分别持平于2.45%、2.60%、2.75%。据此计算，今日将净投放400亿 元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间 11